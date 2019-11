Necelých 60 procent Čechů nakupuje online, za posledních deset let je předběhli Estonci a Belgičani. Češi v e-shopech pořizují hlavně oblečení a zájezdy

Do slevové akce Black Friday se letos zapojilo 61 procent ze zhruba 160 největších obchodních řetězců v ČR. Právě rovněž zhruba šedesát procent české populace má zkušenosti s nákupy online, s nimž je Black Friday v Česku nerozlučně spojen. Jak vyplývá z nových čísel Eurostatu, podíl Čechů ve věku od 16 do 74 let, kteří v roce 2018 provedli alespoň jeden nákup prostřednictvím e-shopu, činí 59 procent. Před deseti let, v roce 2008, to bylo pouze 23 procent.



Průměr zemí EU činí šedesát procent. Češi jsou v rámci EU takřka přesně na průměru. V roce 2008 byl průměr za celou EU 32 procent. Nákupy online tedy před deseti lety uskutečňoval zhruba poloviční podíl evropské populace oproti dnešku.



Nejpopulárnější jsou online nákupy v Dánsku, tak jako před deseti lety. Loni tam online nákup uskutečnilo 84 procent populace ve věku od 16 do 74 let. Nejméně populární jsou online nákupy v rámci zemí EU v Rumunsku, kde je uskuteční pouze 20 procent lidí. Před deseti lety bylo na chvostu Bulharsko, kde v roce 2008 nakupovala online pouhá tři procenta populace. Ve všech zemích EU bez výjimky došlo v posledních deseti letech k rozmachu online nakupování, nejvýraznější nastal v Estonsku, kde mezi lety 2008 a 2018 stoupl podíl populace nakupující online z pouhých deseti na 61 procent.



Právě Estonsko společně s Belgií v posledních deseti letech předběhly Česko v podílu online nakupující populace, takže Česko si oproti roku 2008 v žebříčku zemí EU dle tohoto podílu mírně pohoršilo. Z bývalého východního bloku se společně se Slovenskem dělí o druhé místo, právě za Estonskem. Obecně se na špici žebříčku umísťují bohatší ekonomiky starých zemí EU, kde obyvatelstvo disponuje vyšší kupní silou a bývá tam i lepší dostupnost rychlého internetu, případně pokrytí mobilními sítěmi nové generace.



V rámci jednotlivých druhů zboží objednávaného online se v rámci EU Češi obzvláště vysoko umisťují v případě potravin. Více než třetina Čechů loni nakupovala potraviny prostřednictvím e-shopu, což v rámci celé EU, s průměrným 25procentním podílem, stačí na třetí místo, za Británií a Estonskem. Češi online nakupují ve vyšším počtu případů také oděvy a sportovní zboží (61 procent Čechů), zájezdy a ubytování (45 procent) a potřeby pro domácnost (35 procent).



Lukáš Kovanda, Ph.D.

Hlavní ekonom, CZECH FUND