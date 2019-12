Nejvyššího věku se dožívají Pražané. Které kraje mají nejnižší věk dožití?

Podle nejnovějších údajů Českého statistického úřadu se obyvatelé Prahy dožívají nejvyššího věku, nejhůře jsou na tom naopak Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj. V příštích 50 letech by se měla délka života Čechů celkově prodloužit - i v roce 2070 by na tom však Praha měla být nejlépe.

Délka života se v jednotlivých krajích České republiky liší. Rozdíly nejsou nijak zásadní - obyvatelé některých regionů se však průměrně dožívají až o čtyři roky vyššího věku než lidé z jiných částí Česka. Vychází to z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ).

Nejdéle žijí obyvatelé Prahy. Muži se v hlavním městě dožívají průměrně 78,3 let a ženy 83 let. Na opačné straně žebříčku stojí Moravskoslezský, Karlovarský a Ústecký kraj. Na Ústecku je celkově nejnižší věk dožití českých mužů, tj. 74,2 let. Na Karlovarsku se zase dožívají nejnižšího věku české ženy - 79,9 let.

Podívejte se také: Projekce obyvatelstva v krajích ČR - do roku 2070.





Tab. 2 Základní parametry projekce úmrtnosti v krajích

Naděje dožití mužů při narození Naděje dožití žen při narození Nadúmrtnost mužů 2018* 2030 2050 2070 2018* 2030 2050 2070 2018* 2030 2050 2070 Hl. město Praha 78,3 80,4 83,7 86,2 83,0 84,8 87,5 89,5 4,7 4,4 3,8 3,4 Středočeský 76,1 78,8 82,2 84,8 81,6 83,8 86,5 88,6 5,5 5,0 4,4 3,9 Jihočeský 76,3 78,8 82,3 84,9 82,0 84,0 86,8 88,9 5,7 5,2 4,5 4,0 Plzeňský 76,2 78,9 82,3 84,9 81,6 83,7 86,4 88,6 5,4 4,8 4,1 3,7 Karlovarský 74,5 77,5 81,2 84,1 79,9 82,6 85,6 87,9 5,4 5,1 4,3 3,8 Ústecký 74,2 77,0 80,7 83,5 80,0 82,2 85,2 87,5 5,8 5,3 4,5 4,0 Liberecký 75,4 78,4 81,9 84,6 81,7 83,8 86,5 88,7 6,2 5,4 4,6 4,1 Královéhradecký 77,2 79,6 82,9 85,5 82,6 84,5 87,1 89,2 5,4 4,9 4,2 3,7 Pardubický 76,5 79,1 82,5 85,1 82,3 84,2 86,9 89,0 5,7 5,1 4,5 3,9 Vysočina 76,9 79,5 82,8 85,3 83,0 84,7 87,3 89,4 6,0 5,2 4,5 4,0 Jihomoravský 76,3 79,1 82,5 85,1 82,7 84,8 87,4 89,5 6,4 5,7 4,9 4,4 Olomoucký 75,6 78,2 81,8 84,5 81,9 84,1 86,9 89,0 6,3 5,9 5,1 4,5 Zlínský 75,8 78,3 81,8 84,5 82,4 84,3 87,0 89,1 6,6 6,0 5,2 4,6 Moravskoslezský 74,5 77,3 80,9 83,8 81,1 83,3 86,1 88,3 6,5 6,0 5,2 4,6 ČR** 76,1 78,7 82,1 84,8 81,9 84,0 86,7 88,9 5,8 5,3 4,6 4,1

Český statistický úřad

Podle ČSÚ se všichni obyvatelé České republiky budou za padesát let dožívat vyššího věku - rozdíly mezi kraji ale přetrvají. V roce 2070 by se pražští muži měli dožívat 86,2 let a pražské ženy 89,5 let. Rozdíly mezi jednotlivými regiony by nicméně měly být menší, než jsou v současnosti.

Republikový průměr úmrtnosti je 76,1 let u mužů a 81,9 let u žen. Stále tak přetrvává trend odlišné délky života podle pohlaví. Ženy aktuálně žijí průměrně o téměř šest let déle než muži, do budoucna by se však měl tento rozdíl snížit - za 50 let budou podle ČSÚ ženy žít "pouze" o čtyři roky déle než muži.

V Praze je nejmenší rozdíl, tj. 4,7 let, mezi délkou života žen a mužů v republice. Největší rozdíly jsou v Jihomoravském, Zlínském a Moravskoslezském kraji, kde ženy žijí zhruba o šest a půl roku déle než muži.