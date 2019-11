Dukovany i Temelín splňují mezinárodní normy v ochraně životního prostředí

Mezinárodní auditoři se tentokrát zaměřili zejména na systém, jak vedení elektrárny umí zajistit plnění ochrany životního u svých dodavatelů. Přitom auditoři kontrolovali dokumentaci, ale i její praktické naplňování. Během kontrolních pochůzek navštívili provozní části elektrárny, chemické laboratoře, stanici Hasičského záchranného sboru podniku nebo čističku odpadních vod. Žádné neshody v elektrárně Dukovany jsme neshledali. Pozitivně hodnotíme i připravenost energetiků na recertifikační audit a dodržování předpisů. I přes některá doporučení směřující k dodavatelům může být elektrárna příkladem ostatním firmám, u nichž dnes v oblasti životního prostředí vnímáme značný rozdíl, zhodnotil Vlastimil Pejčoch, vedoucí týmu z mezinárodní auditorské společnosti Det Norske Veritas GL.

V rámci průběžné modernizace zařízení, investuje ČEZ v letošním roce v Jaderné elektrárně Dukovany více jak 2 miliardy korun z čehož značná část připadá na oblast ochrany životního prostředí. Díky výrobě jaderných elektráren se ročně ušetří přibližně 28 miliónů tun uhlí a do ovzduší se nevypustí 24 miliónů tun CO 2 . Vedle toho se i v této oblasti snažíme dál zlepšovat. Je to například o efektivnějším nakládání s vodou, zateplování budov, využívání alternativních způsobů přepravy nebo pracování s odpady. Životní prostředí se týká nás všech a je důležité, abychom se k němu chovali slušně a předali ho našim dětem v co nejlepším stavu, uvedl Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika.

Jaderná elektrárna Dukovany je držitelem certifikátu systému řízení ochrany životního prostředí (EMS certifikát) už od roku 2001 a jeho platnost pravidelně obhajuje. Certifikát, který letos elektrárna obhájila, platí na tři roky. Každý rok pak elektrárna musí plnění mezinárodní normy auditorům prokázat během dílčích auditů.