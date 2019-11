Průměrná sleva během Black Friday bude 35 %. U malých e-shopů pouze okolo 16 %

Český trh ani letos nebude čekat pravý Black Friday, který se k nám rozšířil ze západních trhů. Tam se pohybují slevy běžně vysoko nad 50 %. V Česku se ale budou průměrné slevy v případě velkých e-shopů pohybovat na úrovni 35 %. U menších online prodejců to bude v průměru dokonce jen 16 %. V obou případech se slevy týkají výprodejového zboží. Například u elektroniky se jedná o starší modely, které jsou jinak hůře prodejné. Data vyplývají z analýzy společnosti Shoptet, která spravuje téměř 20 000 e-shopů všech velikostí napříč tržními segmenty.

Přestože intenzita kampaní na Black Friday v posledních letech roste , táhnou ji převážně největší online prodejci na trhu. Menším obchodníkům se často nevyplatí. Na ně připadá v průměru sleva jen zhruba 16 %. Malé e-shopy se ale často nezapojují vůbec, protože na to nemají připravenou žádnou marketingovou kampaň , Black Friday se u nich tedy příliš neprojev uje. Tato výprodejová událost má totiž smysl pouze tehdy, pokud zvládnou nalákat dostatek lidí, aby se zbavily skladových zásob.

„Nejčastější uváděné slevy jsou mezi 30 až 40 % . Má to ale háček, ty slevy jsou často na výprodejové zboží , například na starší modely televizí a mobilů. To znamená, že jde o přirozenou slevu. Před Vánoci se staré zboží zlevňuje a e - shopy se ho snaží prodat. Poté se ceny na velmi krátkou dobu opět zvýší. A to jen z důvodu, aby se zboží po umístění do novoročních výprodejů prodalo s vysokou procentní slevou ,“ říká Miroslav Uďan, CEO společnosti Shoptet.

Takzvaný svátek slev pojmenovaný Black Friday pochází z USA, kde patří mezi hnací motory maloobchodníků před Vánoci. Právě po americkém vzoru přej ímají tuto akci ostatní země, Česko nevyjímaje . Žádná sleva ale není zadarmo a obchodníci ji musí vykoupit draze zaplaceným marketingem.