Podpora eura v Evropě je rekordně vysoká

Rychlé shrnutí

Nejnovější Eurobarometr pro eurozónu:

více než tři čtvrtiny dotázaných si myslí, že euro je pro EU dobré, což je nejvyšší podpora od jeho zavedení

69 % Evropanů je pro větší koordinaci v eurozóně, menší míru spolupráce by si přálo jen 7 % z nich

65 % občanů si myslí, že euro je prospěšné i pro jejich zemi

65 % dotázaných je také pro zrušení jedno- a dvoucentových euromincí a zaokrouhlení cen na nejbližších pět centů (pro je 16 z 19 zemí eurozóny)

Tisková zpráva

Podle výsledků nejnovějšího průzkumu Eurobarometr o otázkách eurozóny se 76 % respondentů domnívá, že jednotná měna je pro EU dobrá. Tento podíl je nejvyšší od zavedení euromincí a eurobankovek v roce 2002. Oproti rekordní úrovni z loňskému roku se ještě o 2 procentní body zvýšil. Kromě toho si 65 % občanů v eurozóně myslí, že euro je prospěšné i pro jejich zemi; také tento výsledek je nejvyšší v historii. Společnou měnu podporuje většina občanů ve všech 19 členských státech eurozóny.

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker prohlásil: „I téměř 28 let poté, co jsem se podepsal pod Maastrichtskou smlouvu, jsem stále přesvědčen, že to byl nejdůležitější podpis v mém životě. Euro se za dvacet let své existence stalo symbolem jednoty, suverenity a stability. V uplynulých pěti letech jsme usilovně pracovali na tom, aby se Evropa oprostila od následků krize, aby všichni Evropané pocítili pozitivní vliv zaměstnanosti, růstu a investic a aby evropská hospodářská a měnová unie byla silnější než kdykoli předtím. Euro a já jsme to jediné, co se z Maastrichtské smlouvy nezměnilo, takže mě v závěru mého působení v roli předsedy Evropské komise potěšilo, že společná měna má takovou rekordní podporu. Euro, jehož prosazení bylo naším životním úkolem, představuje jedno z nejvýznamnějších evropských aktiv do budoucna. Dělejme vše pro to, aby našim občanům i nadále přinášelo prosperitu a bezpečí.“

Místopředseda Evropské komise odpovědný za euro, sociální dialog, finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů Valdis Dombrovskis uvedl: „Euro je dnes silnější než kdy dříve. Z toho, že jsme jím nahradili 19 různých měn, plyne řada výhod pro občany, podniky i členské státy. Není tedy náhoda, že ho podporuje většina Evropanů. Jejich rekordní podpora nám dává jasný mandát, abychom dále posilovali hospodářskou a měnovou unii a upevňovali mezinárodní roli eura.“

Eurokomisař pro hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla Pierre Moscovici řekl: „Doba pochybností o integritě naší jednotné měny už je dávno pryč. Euro je jedním z největších evropských úspěchů a přineslo reálné výhody evropským občanům, podnikům i vládám. Od počátku krize a od nástupu této Komise se nám podařilo hospodářskou a měnovou unii posílit, ale ještě nejsme hotovi. Budoucnost eura se stále vytváří. Musíme se postarat o to, aby jeho podpora i nadále rostla a aby byly přínosy eura rovnoměrněji rozděleny mezi všechny občany.“

S eurem je život snazší

Euro je mladá měna, která letos oslavila 20 let existence. Praktické výhody, které Evropanům v každodenním životě přináší, jsou však již zcela zjevné. Čtyři pětiny respondentů souhlasí s tím, že euro zjednodušilo přeshraniční podnikání, srovnávání cen a nakupování v zahraničí, a to i po internetu. Naprostá většina obyvatel eurozóny si také myslí, že euro usnadnilo a zlevnilo cestování.

Euro ovšem nejsou jen mince a bankovky, které nosíme v peněžence: představuje symbol jednoty Evropy a její síly ve světě. Dnes již euro slouží jako měna 340 milionů Evropanů v 19 členských státech. A všem přináší reálné výhody: stabilní ceny, nižší transakční náklady, ochranu úspor, transparentnější a konkurenceschopnější trhy, intenzivnější obchod, snazší cestování a vyšší životní úroveň. Kromě toho jsou s eurem určitým způsobem spojeny měny dalších přibližně 60 zemí na celém světě.

Silná podpora pro reformy a koordinaci hospodářských politik, ale i pro zrušení jedno- a dvoucentových mincí

Co se týče koordinace hospodářských politik, včetně těch rozpočtových, podle názoru 69 % Evropanů potřebuje eurozóna větší koordinaci, zatímco menší míru spolupráce by si přálo jen 7 % z nich. Občané také nadále výrazně podporují hospodářské reformy, které mají zlepšit výkonnost národních hospodářství (80 %). Výsledky za jednotlivé země ukazují, že tyto myšlenky mají podporu jasné většiny obyvatel ve všech zemích eurozóny.

Dále 65 % dotázaných uvedlo, že souhlasí se zrušením nepraktických jedno- a dvoucentových euromincí, přičemž by se ceny nákupů v obchodech a supermarketech povinně zaokrouhlovaly na nejbližších pět centů. Tuto myšlenku podporuje absolutní většina v 16 z 19 zemí eurozóny.

Souvislosti

Občané odpovídali na řadu otázek, které se týkaly různých témat od názoru na euro a související praktické záležitosti až po hodnocení hospodářské situace, politik a reforem v jejich zemi a v eurozóně. Kromě toho se zjišťovaly jejich názory a očekávání ohledně příjmů domácností a inflace.

Průzkumu, který proběhl formou telefonického dotazování mezi 14. a 19. říjnem 2019, se zúčastnilo přibližně 17 500 respondentů v 19 zemích eurozóny.

<br>