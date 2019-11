Denné zhrnutie: Nálada na trhoch ostáva utlmená

Nálada na trhoch sa počas dnešného dňa sa mierne zhoršila po tom, čo sa objavila ďalšia nástraha, ktorá by mohla ohroziť dosiahnutie prvej fázy obchodnej dohody. Jedná sa o to, že americký prezident Donald Trump podpísal hongkonský zákon, ktorý podporuje protesty v čínskej metropole, čo sa samozrejme nepáči čínskej vláde. Dá sa teda očakávať, že Čína voči tomuto kroku môže negatívne zareagovať, čo by teoreticky mohlo skomplikovať dosiahnutie obchodnej dohody medzi oboma krajinami.

Čo sa týka komoditného trhu, tak ceny ropy dnes zaznamenali pokles vďaka tomu, že investori sa obávajú vývoja obchodných vzťahov medzi USA a Čínou.

Čo sa týka makroekonomického kalendára, tak z Nemecka boli zverejnené maloobchodné tržby za október, ktoré zaznamenali nárast o 0,8%. HDP Francúzska za Q3 skončil v súlade s očakávaniami na úrovni 0,3%. Inflácia za november zaznamenala vo Francúzsku medziročný rast na úrovni 1%, pričom sa očakával rast na úrovni 0,9%. Predbežné dáta inflácie za eurozónu prekvapili rastom na 1%, pričom sa očakávala inflácia na úrovni 0,8%. Nezamestnanosť ostala podľa očakávaní nezmenená na úrovni 7,5%.

Americký akciový index US500 sa odrazil od historicky najvyšších úrovní smerom nadol a v súčasnosti testuje psychologickú hranicu 3150 bodov. V prípade pozitívnych správ z obchodného frontu sa otvorí priestor na dodatočný rast k hladine 3200 bodov. Zdroj: xStation