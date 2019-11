Moneta exkluzivně jedná o převzetí tuzemské stavební spořitelny a hypoteční banky Wüstenrot

Moneta Money Bank vede exkluzívní jednání o převzetí tuzemského byznysu Wüstenrot, tedy stavební spořitelny a hypoteční banky. Moneta v oficiální zprávě uvedla, že jí byla udělena exkluzivita pro jednání o převzetí Wüstenrot – stavební spořitelna a.s. a a Wüstenrot hypoteční banka a.s. a to je podmíněno úspěšným dokončením hloubkové prověrky v obou entitách. Moneta usiluje o podpis dohody ještě do konce roku 2019 s uzavřením transakce efektivně k 1. dubnu roku 2020 nebo bezprostředně poté. V případě realizace transakce výrazně posílí své tržní postavení a jak uvedl generální ředitel Tomáš Spurný, také potenciál zisku a dividendy pro akcionáře.

Moneta získala exkluzivitu pro vyjednávání o akvizici společností Wüstenrot – stavební spořitelna a.s. a Wüstenrot hypoteční banka a.s. od společnosti Wüstenrot & Württembergische AG. „Předpokladem dokončení akvizice je provedení konfirmatorního due diligence a vyjednání kupní smlouvy (Share Purchase Agreement). Záměrem společnosti Moneta je podepsat kupní smlouvu do konce roku 2019. Vypořádání transakce je plánováno na 1. dubna 2020 nebo co nejdříve poté,“ uvedla banka.

Před vypořádáním transakce musí Moneta dle vlastního vyjádření získat regulatorní souhlasy České národní banky a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

400 tisíc nových klientů, růst retailových vkladů o 45 %

„Díky plánované akvizici MONETA zvětší svou klientskou základnu o přibližně 400 000 klientů, což by mělo vést k nárůstu retailových vkladů o přibližně 45 %, respektive o 53 miliard Kč. Tím Moneta zvýší svůj podíl na trhu retailových klientských vkladů ze stávajících 5 % na 8 %. MONETA dále zdvojnásobí své hypoteční portfolio a tím i navýší podíl na trhu hypotečních úvěrů ze 3 % na 6 %. Zároveň plánovaná akvizice přinese 13 miliard Kč retailových úvěrů ze stavebního spoření a díky tomu Moneta navýší své portfolio spotřebitelských úvěrů ze stávajících 40 miliard Kč na 53 miliard Kč,“ uvedla Moneta ve zprávě.

„Věříme, že tato akvizice zapadá do naší dlouhodobé strategie růstu v retailovém bankovnictví. Zároveň v krátkodobém i střednědobém horizontu akvizice zvýší zisk i dividendu na akcii,“ uvedl v této souvislosti generální ředitel a předseda představenstva společnosti MONETA Tomáš Spurný.

Z finančního hlediska banka očekává, že plánovaná akvizice posílí ziskovost Moneta o 15 % ročně a navýší provozní výnosy o minimálně 10 % ročně. „Akvizice také umožní společnosti Moneta dosáhnout významných nákladových úspor ze synergií. Tyto synergie představují odhadem 6 % ze stávajících nákladů společnosti. Vedení společnosti zároveň věří, že plánovaná akvizice zlepší celkový rizikový profil společnosti díky dobrému rizikovému profilu nabytých aktiv. Akvizice by neměla generovat goodwill, ale naopak by měla vést k vykázání mimořádného zisku v roce jejího vypořádání. Vedení společnosti věří, že akvizice zapadá do dlouhodobé strategie růstu společnosti Moneta v retailovém bankovnictví a zároveň povede v krátkodobém i střednědobém horizontu ke zvýšení zisku i dividendy na akcii,“ uvedla Moneta.

Žádné ohrožení dividendy či naředění akcionářů

Plánovaná akvizice bude dle banky financována z přebytku kapitálu a z volné likvidity. „Transakce nevyžaduje navýšení kapitálu, a proto nedojde k naředění podílů našich akcionářů. Neméně důležité je, že MONETA navrhne vyplatit dividendu za rok 2019, jak bylo dříve komunikováno. Vážíme si důvěry skupiny Wüstenrot a věříme, že transakci společně dovedeme k úspěšnému konci“, dodal Tomáš Spurný.

Moneta zveřejní kupní cenu a ostatní podmínky transakce po podpisu kupní smlouvy. Spolu s tím Moneta zveřejní svůj aktualizovaný finanční výhled (guidance).

Wüstenrot: Po třech letech výrazného růstu akviziční cíl

„Za poslední tři roky jsme dosáhli výrazného růstu, a to včetně růstu zisku,“ uvedl Michael Pupala, generální ředitel a předseda představenstva finanční skupiny skupina Wüstenrot v České republice. „Kontinuálně nám rostou i podíly na klíčových trzích – ve financování bydlení a ve stavebním spoření. Proto není překvapením, že se naše společnost stala zajímavým akvizičním cílem. Osobně jsem potěšen, že zájem o propojení s námi projevila právě skupina Moneta, český bankovní digitální lídr a úspěšná česká značka“, dodává Michael Pupala.

Finanční skupina Wüstenrot působí na trhu stavebního spoření a na bankovním trhu v České republice již od 90. let minulého století. Za tu dobu se jí podařilo vybudovat portfolio s více než 400 000 klienty, kterým pomáhá financovat bydlení. Bilanční suma obou dvou českých dceřiných společností podle IFRS činí téměř 3 miliardy eur.