Kryptomeny: Nové predpisy týkajúce sa kryptomien pre nemecké finančné spoločnosti?

Kryptomeny sa tento týždeň snažia zotaviť z nedávnych poklesov. Kým Bitcoin začiatkom tohto týždňa klesol na približne 6500 dolárov, od tej doby sa mu podarilo zotaviť a v čase tlače sa obchoduje okolo úrovne 7500 dolárov. Bitcoin zaznamenal zisk po 4 priamych týždňoch poklesu. Ostatné digitálne aktíva nasledujú nárast najznámejšej kryptomeny a obchodujú sa tiež vyššie.

Ethereum

Zdroj: xStation5

Ethereum sa obchoduje na dolnej hranici predtým narušeného rozsahu konsolidácie. Po zlomení pod obchodné pásmo, ktoré sa časovo zhodovalo s poklesom na trhu Bitcoinov, našla digitálna mena podporu na úrovni 137 USD. Býci zaútočili smerom nahor, no neskôr sa cena vrátila naspäť. Pohyb smerom nahor sa zastavil na spodnej hranici vyššie uvedeného rozsahu. Je potrebné poznamenať, že v tejto oblasti sa tiež nachádza kĺzavý priemer s periódou 50. Veľa bude závisieť od toho, ako cena zareaguje na túto zónu. Zlom vyššie by pripravil cestu smerom k hornému limitu rozsahu, zatiaľ čo v opačnom prípade by sa mohlo stať, že ETHEREUM bude testovať 137 dolárov.

EOS

Zdroj: xStation5

Pri pohľade na EOS z technického hľadiska je zrejmé, že sa cena dostala nad štruktúru Overbalance (modrý obdĺžnik). V rámci prebiehajúcej korekcie smerom nahor, sa cene podarilo dostať nad zónu odporu na úrovni 2,66 dolárov. Prvá úroveň odporu, ktorú treba sledovať v prípade, že rastový trend ostane v platnosti, sa nachádza na úrovni 38,2% Fibo (2,83 USD) a na 100-mesačnom kĺzavom priemere, ktorý možno nájsť v okolí. Kľúčový odpor sa nachádza na hladine 3,25 dolárov. Na druhej strane, ak by cena začala klesať, investori by sa mali zamerať na nedávne minimum.

Správy

Nemecké banky a iné finančné inštitúcie nemôžu svojim klientom ponúkať priamy prístup na trh kryptomien. Môže sa to však čoskoro zmeniť, keď by nové návrhy právnych predpisov mohli umožniť poskytovanie vkladov v kryptomenách. V prípade schválenia a účinnosti právnych predpisov, sa Nemecko stane jednou z prvých veľkých ekonomík, ktoré majú pozitívny prístup k digitálnym aktívam. Zatiaľ však nie je nič jasné, pretože kryptomeny podliehajú veľkej volatilite a nie sú vhodné pre všetkých zákazníkov bankového sektora. Tento návrh by aj v prípade schválenia podliehal výrazným obmedzeniam.