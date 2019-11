Do kdy podat balíky, aby je Česká pošta doručila do Štědrého dne?

Vánoční provoz je pro doručování zásilek nejnáročnějším obdobím. Proto dává Česká pošta doporučení pro své zákazníky, do kterého dne mají podat balíky, aby byly doručené do Štědrého dne.

Nejzazší termíny pro podání balíků s garancí doručení do 23. prosince včetně:

Balík Do Balíkovny, Balík na Poštu – pátek 20. prosince do rozhodné doby konkrétní pobočky. Česká pošta na svých pobočkách provozuje po celé České republice 400 Balíkoven, přepážek s expresním výdejem balíků. Na nich se vydává 52 % balíků, které jsou uloženy na poštách. Průměrná doba výdeje balíku je 2:41 minut. Díky tomu, že Balíkovny jsou součástí poboček a dep České pošty, mají prakticky neomezenou kapacitu pro uložení balíků.

Balík Do ruky – čtvrtek 19. prosince do rozhodné doby konkrétní pobočky. Balík bude doručen na každou adresu po celé České republice. Doručování v předvánočním období bude probíhat také o víkendech 14. a 15. 12. a 21. a 22. 12.

Je potřeba počítat s tím, že tyto rozhodné dny jsou termíny, do kdy je nutné předat zásilky České poště. Při objednávce na e-shopu je proto nutné dále připočítat čas, který e-shop potřebuje ke zpracování požadavku a k předání balíků do přepravy České pošty. Pokud někdo podá balíky po tomto datu, Česká pošta samozřejmě udělá maximum, aby je doručila do Štědrého dne.

