Struktura HDP odhalila prokazatelné zpomalení ekonomiky (Analýzy makroindikátorů)

Zpřesněná data o HDP potvrdila, že česká ekonomika ve třetím čtvrtletí zpomalila a toto zpomalení bylo nepatrně menší, než ukazovala předběžná data. Ekonomika přibrzdila na mezičtvrtletní tempo růstu 0,4 % z předchozího růstu o 0,6 %. V meziročním srovnání ekonomika zpomalila na 2,5 % z předchozího tempa 2,7 %, což ukazoval už předběžný odhad.

Nicméně struktura ukázala, že nebýt tvorby zásob, což je složka značně proměnlivá, bylo by zpomalení ekonomiky ještě výraznější. Negativním překvapením je, že spotřeba domácností oproti předchozímu čtvrtletí nevzrostla vůbec. Investice navíc opět klesly, přičemž statistický úřad uvedl, že v meziročním srovnání se investuje především do obydlí a staveb, zatímco meziroční pokles u investic do strojů a zařízení se dál prohloubil. Růstu ve třetím čtvrtletí kromě tvorby zásob pomáhala spotřeba vlády. Z hlediska struktury tak údaj za třetí čtvrtletí jasně prokázal cyklické zpomalování české ekonomiky, které pravděpodobně bude pokračovat i ve zbytku roku 2019.

Z hlediska zdrojů hrubého domácího produktu ve třetím čtvrtletí nejvíce oproti minulému čtvrtletí přidala informatika a komunikace, administrativa a činnosti v oblasti nemovitostí. Naopak dle očekávání mírně klesala průmyslová výroba. V meziročním srovnání je tahounem růstu obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství s příspěvkem k meziročnímu růstu hrubé přidané hodnoty 0,6 pb, a odvětví informačních a komunikačních činností s příspěvkem 0,4 pb. Meziroční růst zpracovatelského průmyslu zpomalil na 1,0 % z předchozího tempa 13 % a k meziročnímu růstu přispěl 0,3 pb.

Zaměstnanost se ve třetím čtvrtletí oproti druhému snížila o 0,2 % a meziročně je výš o 0,6 %.

Za celý letošní rok očekáváme růst HDP na úrovni 2,5 %.