EMU sentiment a brexit

Ukazatel ekonomického sentimentu v eurozóně navázal na IFO i PMI a také se v listopadu zlepšil. V eurozóně to bylo o 0,5 bodu na 101,3. Tento vývoj je v souladu s naší prognózou a příběhem v ní popsaným, kdy zlepšení ohledně brexitu (přesněji menší pravděpodobnost jeho tvrdé varianty) přispěje ke zlepšení nálady domácností i firem (především) v Německu a eurozóna se začne pozvolna ožívat. K tomu by mohl nyní přispět i Trump, který se před volbami nemusí chtít úplně pouštět do dalších obchodních sporů.





Mimochodem ohledně brexitu vyšel sledovaný průzkum, který přiřknul Konzervativcům výraznou většinu v parlamentu (nejvyšší od třetí výhry M. Thatcherové na konci 80.let). Nutno podotknout, že k tomu přispívá i Jeremy Corbyn a jeho diplomaticky řečeno docela radikální program. Pokud Johnson vyhraje takto vysokým rozdílem, sentiment v eurozóně se může ještě dále zlepšit, protože by pak parlamentem prošla dohoda s EU asi relativně snadno. To by pak mohlo přispět k posílení koruny na straně jedné a ke zlepšení zahraniční poptávky na straně druhé. Viz naše prognóza.



Jiří Polanský, analytik České spořitelny