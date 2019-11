Poslední zprávy z rubriky Z regionů:

V roce 2018 se Plzeňský kraj v produkci podnikových odpadů v kg na 1 obyvatele pohyboval pod průměrem ČR. Nebezpečné podnikové odpady tvořily 3,7 % z celkového podnikového odpadu. V porovnání s ostatními kraji se Plzeňský kraj v podílu nebezpečných odpadů na 1 obyvatele umístil na pátém nejnižším místě a v porovnání s Hl. městem Prahou byla produkce nebezpečných odpadů na 1 obyvatele nižší o 281 kg. I v produkci komunálního odpadu se Plzeňský kraj pohyboval pod průměrem ČR (sedmé nejnižší místo v porovnání s ostatními kraji). Plzeňský kraj patří ke krajům s vyšším podílem tříděného odpadu a v porovnání s ostatními kraji se umístil na třetím nejvyšším místě. Výše investic na ochranu životního prostředí podle místa investice byla v porovnání s ostatními kraji třetí nejnižší.

1. Podnikový odpad

V roce 2018 bylo v Plzeňském kraji vyprodukováno 930,7 tis. tun podnikového odpadu (podnikový odpad v jednotlivých krajích se sleduje podle sídla podniku). Meziročně se tento odpad snížil o 232,6 tis. tun, tj. snížení o 20, %. Na 1 obyvatele připadlo v Plzeňském kraji 1 597,4 kg podnikového odpadu. Meziroční pokles činil 410,9 kg na 1 obyvatele. V časové řadě 2010 až 2018 byla hodnota podnikového odpadu nejnižší v roce 2018. Nejvyšší množství podnikového odpadu bylo v rámci časové řady vyprodukováno v roce 2016, kdy na 1 obyvatele připadlo 3 086,4 kg. V průběhu dvou let se tato hodnota snížila o 48,2 %.

V porovnání s průměrem ČR byl podnikový odpad v kg na 1 obyvatele v Plzeňském kraji vyšší než v ČR jen v letech 2014, 2016 a 2017. V roce 2018 byl podnikový odpad v Plzeňském kraji připadající na 1 obyvatele oproti ČR nižší o 678,9 kg. Nejvíce podnikového odpadu v roce 2018 připadlo na 1 obyvatele v krajích Hl. město Praha (6 181,9 kg) a Jihomoravském (2 962,5 kg), naopak nejméně podnikového odpadu bylo vyprodukováno na 1 obyvatele v krajích Karlovarském (707,6 kg) a Vysočina (1 139,5 kg). Plzeňský kraj se v množství podnikového odpadu na 1 obyvatele v rámci mezikrajského porovnání umístil na sedmém nejvyšším místě.

Mezi největší producenty podnikového odpadu patří stavebnictví a zpracovatelský průmysl. Na vyprodukovaném odpadu celkem se v roce 2018 podílelo stavebnictví 39,2 %. V časové řadě 2013 až 2018 dosáhlo stavebnictví nejvyššího podílu na celkovém množství podnikového odpadu v roce 2016, kdy tento podíl činil 69,9 %. Vysoký objem produkce odpadu souvisel s modernizací železniční infrastruktury. Od roku 2017 se podíl odpadu ve stavebnictví začal postupně snižovat. Zpracovatelský průmysl se v roce 2013 podílel na celkovém množství podnikového odpadu 21,9 % a v roce 2018 dosáhl 31,1 %.

V roce 2013 tvořil podíl nebezpečných odpadů z podnikových odpadů celkem 2,1 % a v roce 2018 se tento podíl zvýšil na 3,7 %.

V roce 2018 připadlo na 1 obyvatele v Plzeňském kraji 58,6 kg nebezpečného odpadu. V množství nebezpečného odpadu, který připadl na 1 obyvatele, se Plzeňský kraj umístil na pátém nejnižším místě. Nejnižší množství nebezpečného odpadu na 1 obyvatele (25,8 kg) bylo zaznamenáno v Karlovarském kraji a nejvyšší množství nebezpečného odpadu na 1 obyvatele (339,8 kg) bylo vyprodukováno v Hl. městě Praze. Oproti průměru ČR bylo množství nebezpečného odpadu na 1 obyvatele v Plzeňském kraji nižší o 73,0 kg.

2. Komunální odpad

V roce 2018 bylo vyprodukováno v Plzeňském kraji 196,6 tis. tun komunálního odpadu. Za komunální odpad se považuje odpad z domácností a podobný odpad, který je svým složením srovnatelný s odpadem domácností s výjimkou odpadu z výroby a odpadu ze zemědělství. Meziročně se zvýšil o 8,6 tis. tun, tj. zvýšení o 4,6 %. V přepočtu na 1 obyvatele činil 337,4 kg. Meziročně se komunální odpad zvýšil o 12,9 kg na 1 obyvatele. V časové řadě 2010 až 2018 se výše komunálního odpadu s výjimkou let 2013 a 2017 neustále zvyšovala. Nejnižší hodnoty dosáhl komunální odpad v roce 2013 a nejvyšší byla zaznamenána v roce 2018. V porovnání s rokem 2013 se v roce 2018 zvýšil komunální odpad v přepočtu na 1 obyvatele o 46,2 %.

V porovnání s ČR byl v časové řadě 2010 až 2018 komunální odpad připadající na 1 obyvatele v Plzeňském kraji nižší. V roce 2018 byl komunální odpad oproti ČR nižší o 13,8 kg na 1 obyvatele. Nejvyšší hodnota komunálního odpadu na 1 obyvatele v roce 2018 byla zaznamenána v krajích Středočeském (402,4 kg) a Jihočeském (392,3 kg). Nejnižší hodnota připadla na 1 obyvatele v Libereckém kraji (308,1 kg). V množství vyprodukovaného komunálního odpadu na 1 obyvatele se v mezikrajském porovnání umístil Plzeňský kraj na sedmém nejnižším místě.

Na celkovém množství komunálního odpadu se v Plzeňském kraji v roce 2018 podílel běžný svoz a svoz objemného odpadu 68,4 % a odděleně sbírané složky 17,9 %. Nejvyšší podíl běžného svozu a svozu objemného odpadu na celkovém komunálním odpadu (75,4 %) byl dosažen v Hl. městě Praze, nejnižší byl tento podíl v Kraji Vysočina (56,7 %). Nejvyšší podíl odděleně sbíraných složek z komunálního odpadu celkem byl dosažen ve Zlínském kraji (20,9 %). Nejnižší podíl na celkovém objemu komunálního odpadu (13,9 %) tvořily odděleně sbírané složky ve Středočeském kraji. Plzeňský kraj se v tomto ukazateli umístil porovnání s ostatními kraji na třetím nejvyšším místě za kraji Zlínským a Hl. městem Prahou.

Odděleně sbírané složky v přepočtu na 1 obyvatele činily v Plzeňském kraji 60,3 kg (čtvrté nejvyšší místo v mezikrajském porovnání). Nejvyšší podíl odděleně sbíraných složek v kg na 1 obyvatele měl Zlínský kraj (69,4 kg), naopak nejnižší podíl na 1 obyvatele připadl v Karlovarském kraji (48,9 kg).

3. Výdaje na ochranu životního prostředí

Objem investic na ochranu životního prostředí podle místa investice dosahoval v roce 2018 v Plzeňském kraji 1 131,8 mil. Kč, což v meziročním srovnání představovalo nárůst o 8,7 %. V přepočtu na 1 obyvatele bylo v roce 2018 proinvestováno1 942,6 Kč, oproti roku 2017 se tento ukazatel zvýšil o 145,2 Kč na 1 obyvatele. V časové řadě 2013 až 2018 byl vydán nejvyšší objem investic na ochranu životního prostředí v roce 2014, nejméně bylo investováno do životního prostředí v roce 2017. Nejvyšší objem investic v roce 2014 činil 2 493,7 mil. Kč, nejnižší v roce 2017 (1 041,1 mil. Kč). Rok 2018 představoval v rámci časové řady druhý nejnižší výdaj na ochranu životního prostředí v regionu. I když se objem investic v roce 2018 oproti roku 2017 v Plzeňském kraji zvýšil, v mezikrajském porovnání se Plzeňský kraj umístil na třetím nejnižším místě za kraji Karlovarským a Libereckým. Nejvíce bylo do ochrany životního prostředí investováno v kraji Hl. město Praha (5 858,8 mil. Kč).

Objem investic na ochranu životního prostředí podle sídla investora (987,2 mil. Kč) se v porovnání s rokem 2017 zvýšil o 37,7 mil. Kč, tj. zvýšení o 4,0 %. Z hlediska struktury pořízených investic na ochranu životního prostředí (podle sídla investora) bylo vloženo nejvíce investičních prostředků do nakládání s odpadními vodami (45,0 %). Na nakládání s odpady připadlo (25,8 %) a na ochranu ovzduší a klimatu (23,1 %). Oproti roku 2017 se zvýšily investice na ochranu ovzduší a klimatu o 97,9 mil. Kč, naopak se snížily investice do nakládání s odpadními vodami o 54,1 mil. Kč a do nakládání s odpady o 8,5 mil. Kč. V roce 2018 činil objem neinvestičních nákladů na ochranu životního prostředí podle sídla investora 3 162,1 mil. Kč, v porovnání s rokem 2017 se zvýšil jen o 0,6 %. Ze struktury neinvestičních nákladů vyplývá, že největší část finančních prostředků (68,8 %) směřovala do oblasti nakládání s odpady.

