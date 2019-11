Zpomalení potvrzeno

Zpřesněný odhad statistického úřadu potvrdil zpomalování české ekonomiky. Ta ve třetím čtvrtletí vzrostla oproti předchozímu kvartálu o 0,4 %, v meziročním srovnání její tempo zpomalilo na 2,5 %. Růst podpořila jak domácí, především spotřební, tak zahraniční poptávka. Patrný je naproti tomu útlum investiční aktivity, který je především u investic do strojů a ICT, což neznamená nic jiného, že méně investují především nefinanční podniky. Může jít jednak o důsledek završení velkých investičních akcí v uplynulých letech, nicméně svůj vliv může sehrávat i opatrnost, pokud jde o další vývoj – především zahraniční – poptávky. Boom vedle toho zaznamenávají investice do bydlení odrážející rozjezd bytové výstavby v letošním roce.



Pokud jde o spotřebu domácností, nelze si nevšimnout jejího zpomalení, které kontrastuje s poměrně solidním růstem mezd i disponibilního důchodu. Spotřeba domácností sice dál hraje hlavní roli na straně poptávky, nicméně její tempo ve třetím kvartále pokleslo na 2,3 %. Jde samozřejmě o jedno číslo, avšak nelze si nevšimnout, jak zapadá do obrázku nižší důvěry spotřebitelů v ekonomiku.



Na straně nabídky je vidět, jak role průmyslu dál ustupuje do pozadí, a tak ekonomiku táhne nahoru především obchod následovaný IT i dalšími službami, a nakonec i stavebnictvím. Zpracovatelský průmysl sice méně přispívá, avšak celkově díky automobilovému průmyslu a výrobě elektrických zařízení nepadá. Jak však uvádí statistický úřad, propad zaznamenávají jiné silné obory jako strojírenství nebo výroba elektroniky.



Nejnovější čísla potvrzují, že česká ekonomika vstoupila do fáze zpomalení, které bude s největší pravděpodobností pokračovat. Je totiž pravděpodobné, že investiční aktivita bude dál polevovat, zatímco na nabídkové straně dál klesne příspěvek průmyslu. Už proto, že stojí především na automobilkách, které se potýkají aktuálně s tím, že buď už jsou kapacitně na hraně, nebo naopak o jejich výrobky není až takový zájem. Počítáme s tím, že letošní růst dosáhne max. 2,5 %, nicméně v příštím roce se posuneme blíž k hranici 2,0 %.

Česká koruna na revizi výrazně nereaguje, k euru se pohybuje na hladině 25,57 EURCZK.