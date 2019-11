Inflace v eurozóně mírně nabere na tempu (Ranní zpráva z finančního trhu)

Listopadová inflace v eurozóně pravděpodobně předvede mírný růst. Poroste ale i počet nezaměstnaných Němců. Francouzské HDP bude ve druhém čtení zřejmě potvrzeno na již zveřejněné úrovni. Pokud překvapí revizí, pak ve směru nahoru. Druhé čtení HDP čeká i země středoevropského regionu.

Počet nezaměstnaných Němců roste

Listopadová inflace v eurozóně pravděpodobně o dvě desetiny vzrostla (na 0,9 % y/y), a to především vlivem pozitivní statistické základny v Německu. Směrem nahoru by se měla posunout i jádrová inflace, které nahrává vývoj cen v oblasti služeb. V příštím roce by se jádrová inflace měla posunout z letošního 1,0 % na 1,4 %. Celkovou inflaci budou držet při zemi nižší ceny ropy a silnější euro vůči dolaru.

Počet nezaměstnaných Němců v listopadu pravděpodobně vzrostl o dalších 8 tisíc. O jednu desetinu nahoru se zřejmě posunula i míra nezaměstnanosti (na 5,1 %). Zhoršující se situace na trhu práce by se časem mohla promítnout do nižší důvěry spotřebitelů, potažmo jejich spotřeby. Tyto dopady však budou brzdit vyšší veřejné výdaje i dobrá nálada pramenící z kratšího pracovního týdne.

Třetí čtení francouzského HDP zřejmě žádné překvapení nepřinese. Rizika se ale koncentrují ve směru vyššího růstu. Po očekávaných 0,3 % q/q by si v závěrečném čtvrtletí letošního roku mohla francouzská ekonomika polepšit o solidních 0,5 % q/q.

Lepší důvěra v eurozóně euru nepomohla

Peněžní zásoba M3 i objem poskytovaných úvěrů soukromému sektoru v eurozóně ukázal v říjnu dobré výsledky. Peněžní zásoba meziročně vzrostla o 5,6 %, přičemž znovuobnovený program nákupů aktiv by měl přispět k jejímu dalšímu růstu směrem k 6,0 %. Listopadová důvěra v ekonomiku eurozóny potěšila o něco lepšími výsledky. I tak se ale společná evropská měna držela po celý včerejší den v úzkém pásmu 1,101-1,102 USD/EUR.

Česká ekonomika mírně ubrala na tempu

V regionu dnes bude zveřejněna struktura růstu HDP za Q3 19. V České republice dynamika HDP v Q3 19 vykázala mírné zpomalení. Hlavním zdrojem růstu byla podle našeho odhadu spotřeba domácností, která ale zřejmě také mírně ubrala na tempu. Trochu lépe, než v předchozím čtvrtletí, by si naopak mohly vést firemní investice. Příspěvek čistého exportu tentokrát zřejmě nebude tak oslnivý, jako tomu bylo v Q2 19.

Regionální měny oslabují, výjimkou je forint

Česká národní banka včera oznámila, že sazbu proticyklické kapitálové rezervy ponechá beze změny na úrovni 2 % i po prvním lednu 2021. Proti případným šokům banky podle jejího vyjádření zůstávají odolné. Z centrálních bankéřů včera nevystoupil nikdo. Koruna v průběhu čtvrtečního obchodování ztratila zhruba 0,2 % a posunula se na úroveň 25,58 CZK/EUR. Oslaboval i polský zlotý, a to o 0,3 % na 4,324 CZK/PLN. Jedinou měnou, která přežila čtvrteční obchodování bez újmy, byl maďarský forint. Ten se však stále pohybuje poblíž svých historicky nejslabších úrovní, takže o žádném velkém vítězství nelze hovořit (336,2 HUF/EUR).