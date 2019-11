Ranní přehled: Praha s podprůměrným objemem a dnes se zkráceným obchodováním

Komentář k akciovému trhu

Pražská burza - Index PX: 1,084 bodů (-0.2% d/d); objem: 256 mil. Kč

Evropské akciové trhy včera uzavřely slabší v průměru o 0,3 %. Důvodem jsou obavy z reakce amerických trhů, které měly včera z důvodu svátku zavřeno, na Trumpův podpis legislativy, která podporuje protestující v Hongkongu. Zvýšilo se tak riziko možného selhání obchodních jednání mezi USA a Čínou.

Objem obchodů na pražské burze byl podprůměrný ve výši 0,215 mld. Kč a celý index uzavřel níže o 0,15 %. Celý evropský bankovní index odepsal v průměru 0,6 %. Proto ztrácely domácí tituly Erste Group i Komerční banka, pouze akcie Monety se naposledy obchodovaly s nárokem na mezitímní dividendu ve výši 3,3 Kč na akcii, a tak uzavřely beze změny na ceně 79,40 Kč. Po zprávě, že O2 CR získala kontrakt od Finanční správy na informační systém, akcie přidaly +0,44 % a celé odpoledne se obchodovaly na ceně 230 Kč. Navzdory sentimentu na bankách výrazně přidaly akcie VIG (+2,23 %, 641 Kč).



USA - Dow Jones: 28,164 (nezměněn); S&P500: 3,154 (nezměněn); Nasdaq: 8,705 (nezměněn)

Na trzích v USA se z důvodu Dne díkuvzdání neobchodovalo.



Komentář k devizovému trhu

Koruna k euru ve čtvrtek mírně oslabila a z ranní úrovně 25,52 se posunula na 2týdenní minimum 25,58 CZK/EUR. V regionu dál ztrácel polský zloty (-0,3 % d/d) a odpoledne klesl již na 7týdenní minimum (4,32 PLN/EUR).

Dolar k euru se ve čtvrtek bez jasného trendu obchodoval těsně kolem 1,101 USD/EUR. Obchodování ovlivnil fakt, že v USA byly trhy ve čtvrtek uzavřeny. Koruna k dolaru oslabila o 5 haléřů na 23,25 CZK/USD.



Kalendář – významné události

Dnes na pražské bude zkrácené obchodování do 14:25

V USA je dnes zkrácené obchodování do 19:00 SEČ

Německo: Maloobchodní tržby (říjen) -1,4 % m/m vs. oček. +0,2 %

09:00 – ČR: HDP-detaily (3Q/19)

11:00 – Eurozóna: CPI (listopad)

11:00 – Eurozóna: nezaměstnanost (říjen)