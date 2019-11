Kuřáci by měli platit vyšší zdravotní pojištění, tvrdí odborníci

Kuřáci by měli platit vyšší zdravotní pojištění. To je jedna z možností, která by podle svazu zdravotních pojišťoven zvýšila odpovědnost lidí za to, že si vědomě ničí zdraví. Souhlasí s tím i ministr zdravotnictví, ale problém vidí jak v realizaci samotného nápadu, tak i v následné kontrole. V Česku kouří podle odborníků zhruba dva a půl milionu lidí a na léčbu onemocnění způsobených kouřením jdou ročně z pojištění miliardy korun. Kouříš - zaplatíš. Podle svazu pojišťoven léčba onemocnění spojených s kouřením stojí miliardy ročně - a kuřáci by za své dobrovolné rozhodnutí měli být finančně spoluodpovědní. Na kuřáky totiž doplácí ti, kteří žijí zdravě. To je názor pojišťoven. A souhlasí ekonomové i ministr zdravotnictví. "Principielně bych nebyl proti takové debatě. Kouření je celkově špatně, nezdravé a pokud se někdo dobrovolně pro toto rozhodne, měl by za to nést zodpovědnost," má jasno ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Zvýšení pojistného pro kuřáky je ale podle něj nereálné, protože není možné kontrolovat, zda a kolik cigaret denně pojištěnec vykouří.

Podle svazu lékařů je dobrý nápad diskuzi otevřít, podle nich by se ale neměla týkat jen kuřáků. "Je otázka, kde se to zastaví - pak může zase někdo přijít s tím, že kdo jí hodně sladkého, měl by mít taky vyšší pojistné a kdo rád jí chleba se sádlem, taky. Ale ta debata je určitě na místě," zamýšlí se předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka.