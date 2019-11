Denné zhrnutie: Trump podpísal hongkonský zákon, sentiment na trhoch sa ochladil

Nálada na trhoch sa počas dnešného dňa mierne zhoršila po tom, čo sa objavila ďalšia nástraha, ktorá by mohla ohroziť dosiahnutie prvej fázy obchodnej dohody. Jedná sa o to, že americký prezident Donald Trump podpísal hongkonský zákon, ktorý podporuje protesty v čínskej metropole, čo sa samozrejme nepáči čínskej vláde. Dá sa teda očakávať, že Čína voči tomuto kroku môže negatívne zareagovať, čo by teoreticky mohlo skomplikovať dosiahnutie obchodnej dohody medzi oboma krajinami.

Čo sa týka komoditného trhu, tak ceny ropy pokračovali už druhý deň v poklese po tom, čo produkcia ropy v USA dosiahla minulý týždeň nové historické maximá. Produkcia ropy v USA dosiahla rekordných 12,9 milióna barelov denne. Cena ropy Brent (OIL) reagovala na tieto dáta poklesom a približuje sa k supportu na úrovni 62,50 USD. V prípade, ak cena nedokáže prekonať spomínanú úroveň podpory, cena ropy by sa mohla odraziť smerom nahor k úrovni 63 USD. Zdroj: xStation

Z makroekonomického kalendára boli zverejnené maloobchodné predaje za november zo Španielska (október), ktoré zaznamenali medziročný nárast na úrovni 2,6%, pričom sa očakával nárast na úrovni 2,8%. Taktiež bol zverejnený index podnikateľskej dôvery v eurozóne za november, ktorý zaznamenal pokles o 0,23 bodu, pričom sa očakával pokles o 0,16 bodu. Taktiež boli zverejnené dáta inflácie zo Španielska za november na medziročnej báze, pričom inflácia zaznamenala nárast o 0,4% a očakával sa rast na úrovni 0,5%. Inflácia v Nemecku zaznamenala rast za november na medziročnej báze na úrovni 1,1%, pričom sa očakával nárast na úrovni 1,2%. Dá sa teda povedať, že séria dát z Európy bola negatívna. Americký akciový index US500 sa odrazil od historicky najvyšších úrovní smerom nadol a v súčasnosti testuje psychologickú hranicu 3150 bodov. V prípade pozitívnych správ z obchodného frontu sa otvorí priestor na dodatočný rast k hladine 3200 bodov. Zdroj: xStation