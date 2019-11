Elektřina zdraží, cena plynu bude stagnovat

"Rozhodnutí Energetického regulačního úřadu povede ke zdražování elektřiny a bude mít vliv na inflaci. Firmám vzrostou náklady na energie, což se odrazí v cenách výrobků, jejichž výroba je náročná na spotřebu elektřiny. Lidé se musí připravit na zdražování. Nejhůře na tom budou domácnosti, které elektřinu využívají i k vytápění,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček," říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Energetický regulační úřad, který stanovuje výši cen regulovaných složek energií, dnes vydal nová cenová rozhodnutí. Regulované ceny v elektroenergetice se zdraží v průměru o 1,5 procenta, z toho pro domácnosti o 1,3 procenta a malé podnikatele o 2,1 procenta. Na hladině vysokého napětí dojde k růstu regulované složky ceny o 1,7 procenta a na hladině velmi vysokého napětí o 0,7 procenta.





Nová cenová rozhodnutí budou mít negativní dopad na domácnosti i firmy, kterým se zdraží koncová cena elektřiny. Lidé si budou muset sáhnout hlouběji do kapsy. Firmám se zvýší náklady na energie, což bude mít negativní vliv na jejich ziskovost. Lze očekávat, že firmy část zvýšených nákladů přenesou do koncových cen svých výrobků. Rozhodnutí Energetického regulačního úřadu bude mít vliv na inflaci. Nárůsty v cenách regulovaných složek energií se však pohybují pod úrovní inflačního cíle.



K růstu výsledné ceny elektřiny navíc bude přispívat situace na trhu, kde se za poslední dva roky zvýšila cena elektřiny z 38 na 49 eur za megawatthodinu. V posledním roce se cena elektřiny na trzích mírně snížila. Vzhledem k povaze uzavíraných kontraktů na burze je však třeba vnímat vývoj ceny elektřiny v delším časovém období.



V plynárenství se regulovaná složka ceny pro domácnosti a maloodběratele zvýší o 0,53 procenta. Pohorší si i střední a velkoodběratelé plynu, kterým se regulovaná část ceny zvýší o 0,43 procenta. Vzhledem k vývoji ceny plynu na trhu nelze očekávat, že by se koncové ceny plynu pro domácnosti a firmy výrazně zvyšovaly.