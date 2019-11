Poslední zhasíná / BIG EXPERT - akcie: týden od 25. 11. 2019

Ještě, že tady máme změnu vah v MSCI indexech. Jinak by na pražské burze chcípnul pes.

A ani to nebudu dávat do uvozovek. Objemy tak alespoň jeden den vybočily z "normálu". Kdepak jsou ty loňské objemy nad 0,5 mld. Loni jsem si zoufal nad tím, jak objemy na pražské burze klesají proti roku 2017. Jak je vidět na roku 2019, tak vždycky může být hůř. Změny vah v mezinárodně sledovaných a kopírovaných indexech sice zvýší objemy a volatilitu, ale jinak jsou v posledních letech spíše pro PSE negativním jevem. České akcie totiž uvolňují v indexech místo jiným akciím a instituce, které mají ve svém držení akcie, jejichž váha se v indexu snižuje, tak musí prodávat své pozice. A s největší pravděpodobností se zpátky k umenšovaným titulům nevrátí. S nižší likviditou pak prodávající víc a víc sráží cenu dotčené akcie. Dostáváme se do tzv. "spirály PSE" (to jsem si teď vymyslel).

Přitom dle mého názoru na našem dvorečku neběhají opelichané slepice, které sotva snesou vejce. Vždyť ty naše nosnice nesou přímo pštrosí vejce, která by na jiných dvorcích nenašel ani Sherlock Holmes. Musím zmínit třeba O2, která má dividendový výnos přes 9 procent, Philip Morris ČR přes 11 procent. A Moneta přes 11,9 procenta (alespoň dle Yahoo). Asi se zahraniční investoři budou divit, že místo dle Yahoo (a jiných zahraničních serverů) zmíněných 9,45 Kč je k rozhodnému dni 28. listopadu 2019 dividenda 3,3 Kč.

Co bude s pražskou burzou příští rok? Nevím. Ale pokud budou objemy opět poloviční proti letošku, tak to už bude pražská burza opravdu na kolenou.

Jan Němeček, BH Securities

Názory expertů na budoucí vývoj vybraných akcií na českém kapitálovém trhu v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 25. 11. 2019.

Odhad pro období od 25. 11. 2019 do 23. 12. 2019 (1 měsíc)

Název Atraktivita Cena

(pondělí) Rozhodně

koupit Koupit Žádná

akce Prodat Rozhodně

prodat KOMERČNÍ BANKA ↑ 25 804,5 0 3 3 0 0 VIG ↑ 25 623,5 1 1 4 0 0 CETV ↑ 25 103,6 1 2 2 1 0 ČEZ ↑ 17 511,5 1 1 3 1 0 PHILIP MORRIS ČR ↑ 17 14 500 1 1 3 1 0 AVAST 0 132 0 1 4 1 0 PFNONWOVENS 0 710 0 0 6 0 0 ERSTE GROUP BANK 0 846,8 0 0 6 0 0 O2 C.R. 0 225 0 1 4 1 0 MONETA MONEY BANK ↓ -17 79,1 0 1 2 3 0

Odhad pro období od 25. 11. 2019 do 25. 5. 2020 (6 měsíců)

Název Atraktivita Cena

(pondělí) Rozhodně

koupit Koupit Žádná

akce Prodat Rozhodně

prodat KOMERČNÍ BANKA ↑ 25 804,5 0 3 3 0 0 VIG ↑ 25 623,5 1 1 4 0 0 CETV ↑ 25 103,6 0 3 3 0 0 ČEZ ↑ 17 511,5 0 2 4 0 0 AVAST ↑ 17 132 0 3 2 1 0 PHILIP MORRIS ČR ↑ 8 14 500 1 1 3 0 1 PFNONWOVENS ↑ 8 710 0 1 5 0 0 ERSTE GROUP BANK ↑ 8 846,8 0 1 5 0 0 O2 C.R. ↑ 8 225 1 0 4 1 0 MONETA MONEY BANK ↓ -33 79,1 0 0 2 4 0

Michal Chrvala

Jan Němeček - BH Securities

- BH Securities Libor Stoklásek - GRANT CAPITAL

- GRANT CAPITAL Jiří Zendulka - Kurzy.cz

- Kurzy.cz Aleš Charvát - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia