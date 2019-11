Trump podepsal zákon na podporu protestujících v Hongkongu, rozhněval Čínu

Americký prezident Donald Trump podepsal legislativu podporující protestující v Hongkongu, což Čínu přimělo k hrozbě odvetou. A to v době, kdy se oba národy přiblížily podpisu prozatímní obchodní dohody.

Čínský náměstek ministra zahraničí si předvolal velvyslance USA Terryho Branstada a oznámil mu, aby se USA přestaly vměšovat do záležitostí Hongkongu. Varoval, že podobné činy budou napínat vzájemné vazby a riskují, že ovlivní „spolupráci v důležitých oblastech“, stálo v prohlášení ministerstva zahraničí, které neuvedlo více podrobností. Ještě předtím ministerstvo zahraničí zopakovalo hrozbu odvetnými opatřeními bez dalších specifik.

Návrh zákona vyžaduje každoroční revizi zvláštního obchodního statutu Hongkongu podle amerického práva a ukládá sankce proti jakémukoli úředníku, který by byl zodpovědný za porušování lidských práv nebo podkopávání autonomie tohoto města. Druhé hongkongské opatření také zakazuje vývoz produktů na kontrolu davu, jako je slzný plyn a gumové projektily, pro policii.

Během podepisování návrhu zákona Trump naznačil, že nechce, aby vztah s Čínou vybočil z kolejí. Vyjádřil znepokojení nad nespecifikovanými částmi tohoto nového zákona a uvedl, že ohrožuje jeho ústavní pravomoci provádět americkou zahraniční politiku.

"Podepsal jsem tyto neuctivé návrhy k prezidentu Siovi, Číně a lidem z Hongkongu,“ uvedl prezident ve svém středečním prohlášení. "Jsou uzákoněny v naději, že lídři a představitelé Číny a Hongkongu budou schopni smírně urovnat své rozdíly vedoucí k dlouhodobému míru a prosperitě pro všechny.“

Poté, co Trump návrh zákona podepsal, se asijské akcie obchodovaly smíšeně a americké futures klesly. Japonský jen naopak vyskočil výše a čínský jüan níže. Výkon hongkongských akcií patřil mezi nejhorší, přesto ale byly poklesy mírné.

Investoři hledají jakékoli náznaky toho, zda toto opatření zabrání tomu, aby největší světové ekonomiky dosáhly dohody. Trump v úterý uvedl, že obě strany byly v „závěrečné fázi“ dohody, která má uvolnit cla na zboží za zhruba 500 miliard USD. Trump by chtěl dohodu dokončit, aby ulehčil ekonomickým nejistotám v rámci kampaně na své znovuzvolení v roce 2020. Čína se také snaží vyhnout dalším škodám v ekonomice, která roste nejpomalejším tempem za desetiletí.

"Si chce dohodu"

Čína je rozzlobená z návrhu zákona na podporu protestujících v Hongkongu, kteří jsou čím dál tím násilnější a vyslovují mimo jiné i požadavky na nezávislé vyšetřování zneužití moci policií a smysluplné volby, ale pravděpodobně to obchodní jednání příliš neovlivní, řekl David Zweig, emeritní profesor na Hong Kong University of Science and Technology a ředitel Transnational China Consulting.

„Pro obchodní jednání mezi USA a Čínou to není fundamentální problém,“ řekl. "Je to další zářez v nepřátelství mezi USA a Čínou, je to tím, že Kongres je asertivnější než obvykle, ale myslím si, že to bude krátkodobá reakce, dokonce ne ani střednědobá. Si chce dohodu, myslím si. “

Protestující z Hongkongu zákon ocenili a plánují shromáždit se v centrální finanční čtvrti ve čtvrtek večer. Joshua Wong, jeden z nejvýznamnějších aktivistů, Trumpa za podepsání zákona chválil a také vyzval policii, aby se stáhla z Hong Kong Polytechnic University, kde zůstalo několik demonstrantů po téměř dvoutýdenním obléhání.

Trump neměl při podpisu zákona moc na výběr. Sněmovna jej 20. listopadu schválila poměrem 417 ku 1 poté, co v Senátu prošel bez opozice. Obě většiny by tak umožnily přehlasovat jakékoli veto prezidenta.

Senátor Marco Rubio, republikán za Floridu, řekl, že tento zákon dá USA „smysluplný nástroj k dalšímu odrazení“ vlivu a zásahu z Pekingu do vnitřních záležitostí Hongkongu.“ Mluvčí Nancy Pelosi uvedla, že je pro USA zásadní, aby promluvily. "Pokud se Amerika nezastane lidských práv v Číně kvůli komerčním zájmům, ztrácíme veškerou morální autoritu mluvit kdekoli jinde,“ řekla ve svém prohlášení. "V úžasném obrázku dvoustranné jednoty schválil Kongres náš hongkongský zákon o lidských právech a demokracii a já chválím prezidenta Trumpa za uzákonění této zásadní legislativy,“ řekl Rubio v prohlášení. "Těším se na pokračování ve spolupráci s administrativou na realizaci tohoto zákona."

Zatímco mnoho členů Kongresu na obou stranách vyjádřilo silnou podporu protestujícím, kteří požadují větší autonomii pro město, Trump mlčel, dokonce i když se demonstrace setkaly s rostoucím policejním násilím. Minulý týden, vedoucí většiny Senátu Mitch McConnell, republikán za Kentucky, vyzval prezidenta, aby promluvil, a řekl, že „svět by od něj měl přímo slyšet, že Spojené státy stojí za“ protestujícími.

Čínské ministerstvo zahraničí opakovaně naléhalo na Trumpa, aby zabránil uzákonění návrhu, a varovalo Američany, aby nepodceňovali odhodlání Číny bránit své „zájmy svrchovanosti, bezpečnosti a rozvoje.“ Čínský náměstek ministra zahraničí Čeng Ce-kuan-ka si podle prohlášení předvolal v pondělí amerického velvyslance Terryho Branstada, aby vyjádřil „silnou opozici“ proti tomu, co vláda země považuje za vměšování USA do protestů i legislativy. Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Keng Šuang se vyhnul otázkám o tom, zda tím budou obchodní jednání ovlivněna. "Důrazně žádáme, aby se USA zdržely uzákonění tohoto návrhu, nebo to podkope naše dvoustranné vztahy a spolupráci v důležitých oblastech, “ uvedl. "Pokud jde o konkrétní protiopatření, navrhuji, abyste tuto záležitost sledovali,“ řekl. " Co má přijít, přijde.“

Američtí a čínští obchodní vyjednavači budou pokračovat v úzké komunikaci a usilovat o dohodu první fáze, řekl ve čtvrtek mluvčí ministerstva obchodu Kao Feng. Před vystoupením na Bloomberg New Economy Forum minulý týden v Pekingu, čínský vicepremiér a hlavní obchodní vyjednavač Liou Che řekl, že je „opatrně optimistický “ohledně dosažení dohody fáze jedna.

Zdroj: Bloomberg, oficiální fotografie Bílého domu od Joyce N. Boghosian