Počasí příští týden: Česko se připravuje na vpád zimy. Podívejte se, kde bude sněžit.

Česko se připravuje na výrazné ochlazení, v neděli může být v horských oblastech i -10 °C, kvůli tomu začne na mnoha místech republiky sněžit. První sníh ve vyšších oblastech můžeme očekávat už v pátek, v sobotu nás podle meteorologů v nížinách ještě čekají srážky smíšené, od neděle by měly být srážky už převážně sněhové.







Přes Evropu přechází studená fronta, jak jsme již informovali, do Česka bude proudit studený vzduch od severozápadu, který výrazně srazí teploty. Už v neděli po ránu budou teploty klesat k -7 °C, v horských oblastech bude podle portálu meteopress až -10 °C.

"Také nejvyšší odpolední teploty budou místy zůstávat trvale pod bodem mrazu, očekáváme takzvané ledové dny. Zatímco nyní se průměrné teploty pohybují nad svým dlouhodobým normálem, během víkendu se dostanou pod dlouhodobý normál," zhodnotila meteoroložka Dagmar Honsová.

Astronomický začátek zimy připadá na 22. prosince, meteorologicky zima podle meteopressu startuje už 1. prosince.

Postup studené fronty Evropou.

Kvůli výraznému ochlazení by mělo v Česku sněžit nejen na horách. V pátek by mělo sněžit převážně v horských oblastech. Hranice sněžení se pak bude snižovat, v sobotu by mohlo sněžit v polohách nad 400 metrů, v neděli by mohlo sněžit dokonce v nížinách, srážek ale bude málo.