Johnson by měl vyhrát UK volby a získat kýženou většinu, Labouristé si citelně pohorší

Podle posledních předvolebních průzkumů by dosavadní britský premiér Boris Johnson měl v nadcházejících předčasných volbách posílil pozici své Konzervativní strany a získat kýženou většinu hlasů v novém parlamentu. Konzervativci by měli v 650členném parlamentu získat cca 359 křesel oproti dosavadním 317. Pokud se to potvrdí, půjde o nejlepší výsledek strany od roku 1987, kdy ji vedla Margaret Thatcherová.





Citelně by si měli pohoršit Labouristé a to na cca 211 křesel oproti 262 v poslední vládě. Strany SNP a Liberální Demokraté by měli získat 43 respektive 13 křesel. Strana Brexitu s největší pravděpodobností nezíská žádné z křesel.



Podle modelů by Konzervativci měli získat navíc oproti dosavadnímu stavu 47 křesel. Z toho 44 by měly uzmout Labouristům, 2 Liberálním Demokratům a 1 od SNP. Odhaduje se, že Labouristé nezískají žádné nové křeslo.