Očkovací látka proti medvědímu trhu neexistuje

Je známý fakt, že ztráty investoři vnímají s nepoměrně větší nechutí, než s jakou radostí přijímají zisky. Není tedy divu, že hledají, jak se před nepříznivým vývojem na trzích chránit.

Jak ovšem upozorňuje finanční poradce Brendan Mullooly ze společnosti Mullooly Asset Management, pouštějí se do nelehkého, ne-li rovnou nesplnitelného úkolu.

"Ochrana portfolia je něco jako očkování proti chřipce. Vzhledem k tomu, že virus chřipky prochází prakticky nepřetržitě procesem mutace, je také účinnost očkování každý rok jiná. Experti sice složení chřipkové vakcíny pravidelně upravují, vždy jde ale tak trochu o loterii. Někdy jsou úspěšní více, jindy méně," říká Mullooly.

"U portfolia je to podobné. Můžete zvolit určitou strategii jeho ochrany, zda je však úspěšná, se ukáže až ve chvíli, kdy trhy začnou klesat. Rádi předpovídáme, co příští pokles způsobí a co se stane s jednotlivými typy aktiv, stejně jako u 'míchání' očkovací látky proti chřipce je to ovšem tak trochu sázení," dodává.

