Důvěra v ekonomiku eurozóny se zlepšuje (Ranní zpráva z finančního trhu)

Trhy v USA budou zavřené kvůli Dni díkuvzdání. V eurozóně bychom měli vidět zlepšení indexů důvěry za listopad. Americký HDP byl revidován vzhůru. Trump podepsal zákon podporující autonomii Hong Kongu. Britští konzervativci vedou průzkumy. Rusnok nevidí důvod ke změně úrokových sazeb.

Důvěra v eurozóně na vzestupu

Dnešní kalendář nabídne vývoj inflace v Německu a indikátory ekonomické důvěry v eurozóně. Od ekonomické důvěry čekáme za listopad zlepšení zhruba na úroveň historických průměrů. Ten by byl konzistentní s růstem ekonomiky eurozóny v tomto čtvrtletí kolem 0,3 %. Bude zajímavé sledovat, zda ke zlepšení sentimentu dojde především v průmyslu. Takový vývoj signalizovalo již zlepšení indexů nákupních manažerů.

Svátek Dne díkuvzdání dnes zavře trhy v USA a aktivita bude tudíž nízká.

HDP v USA revidován vzhůru

Růst ekonomiky USA za třetí čtvrtletí byl revidován na 2,1 % z původního odhadu 1,9 %. Potěšilo i zveřejnění výsledku nových objednávek zboží dlouhodobé spotřeby za říjen, které přidaly 0,6 % m/m a také zlepšení Chicagského indexu PMI. Akciové trhy zamířily do plusu a dolar posiloval.

Později na trhy negativně zapůsobila do značné míry ovšem očekávaná zpráva, že prezident USA Donald Trump podepsal zákon podporující autonomii Hong Kongu. Čínská strana reagovala silně odmítavým postojem s tím, že zákon zasahuje do vnitřních záležitostí Hong Kongu a do domácí politiky Číny.

Ostře sledovaný průzkum trhu YouGov věští britským konzervativcům v prosincových volbách vedení o 68 křesel a tudíž solidní pozici pro další kroky vedoucí k brexitu.

Střední Evropa bez nových dat

Dnešní středoevropský kalendář je prázdný a analytici tak budou vyčkávat na zítřejší zveřejnění detailu vývoje HDP za třetí čtvrtletí.

Rusnok nesignalizuje změnu

Guvernér ČNB Jiří Rusnok včera na konferenci k pojistnému trhu uvedl, že v současnosti nevidí důvod ke změně úrokových sazeb. Současně se prý nebrání debatě o případných úpravách v nastavení měnové politiky. Debata na zasedání bankovní rady 18. prosince bude podle něj podobná té na počátku listopadu. My od prosincového zasedání ČNB i nadále změnu nastavení úrokových sazeb nečekáme.