Zvýšení minimální mzdy může poškodit ekonomiku, varuje expert

Minimální mzda se podle něj za posledních 10 let zvýšila o devadesát procent. Oproti průměrné mzdě tak vzrostla zhruba dvojnásobně, jen od roku 2015 narostla o 45 procent. "To je pro zaměstnavatele pořádnou dardou, která je přiměje rychleji automatizovat a robotizovat výrobu. Zejména v čase citelného ekonomického útlumu je to donutí k rychlejšímu propouštění," varuje Kovanda s tím, že o práci přijdou zejména ti, kteří nemají silné zastání odborů.

"Odbory tak svým nynějším tlakem na překotný růst minimální mzdy vlastně v budoucnu připraví o práci třeba desetitisíce lidí, kteří by si zaměstnání jinak udrželi," dodává ekonom.

Tlak na navyšování minimální mzdy ohrožuje podle Asociace českého tradičního obchodu (AČTO) také malé prodejny na venkově. "Mzdové náklady bývají často nejvyšším nákladem obchodníků a za současného stavu je zcela reálné, že další zvýšení minimální mzdy zaměstnancům nepomůže, ale naopak je o práci připraví," upozorňuje tajemník asociace Jan Hrdina. Podle něj budou totiž muset obchodníci své prodejny z ekonomických důvodů zavřít.