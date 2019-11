Další problém firmy Boeing. Nový letoun 777X se téměř roztrhl

Výrobce letadel Boeing má další problém. Kromě potíží s letouny 737 MAX se objevil problém také u nové generace 777X. Při prvním pevnostním testu se stroj téměř rozlomil, informoval web deníku The Seattle Times.

Firma Boeing podrobnosti zářijového testu utajovala, americkém deníku se však podařilo získat fotografii, na které je rozsah poškození patrný. Došlo k němu ve chvíli, kdy letadlo dosáhlo mezní hodnoty. Při dekompresi dokonce vyletěly dveře pro cestující.

Podle Boeingu by mělo být dostatečný řešením posílení trupu v místě, kde selhal, píše deník The Seattle Times. Výsledek testu by neměl mít vliv na celý projekt. Firma dodala, že první let 777X plánuje na začátek příštího roku.

Výrobce se dlouhodobě potýká také s problémy u letadel 737 MAX. Ta už řadu měsíců stojí v hangárech, do ostrého provozu se vrátí s největší pravděpodobností na začátku roku 2020. Na začátku listopadu to oznámila Evropská agentura pro bezpečnost v letectví (EASA).

Boeingy 737 Max přišly o povolení létat letos na jaře poté, co se stroj tohoto typu zřítil v Etiopii. Zahynulo všech 157 lidí na palubě. Už loni v říjnu spadl let indonéských aerolinek, bilance byla podobně tragická. Posléze se ukázalo, že na nehodách se minimálně částečně podílela vada softwaru letadla.