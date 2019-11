Povinné očkování nezůstalo bez následků? Stát vám dá peníze

S novou zbraní se proti odmítačům povinného očkování vytasil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). Pokud dojde následkem očkování ke zdravotním komplikacím nebo smrti, vzniká nárok na odškodnění.

Stát by měl vyplácet odškodné jak v případě dospělých, tak dětských pacientů. Ve třetím čtení prošel návrh zákona sněmovnou, nyní ho ještě musí schválit Senát a prezident.

Dosud takové odškodnění neexistovalo. "Jsem velmi ráda, že jsme se dostali do bodu, kdy už hovoříme o konečné verzi, protože odškodnění je více než nutné a dlouhodobě nám scházelo, o tom není samozřejmě sporu," pronesla poslankyně Věra Adámková (ANO).

Nově by měl stát hradit jak náklady na péči a zdraví, ale i domácnost, zohlednit by měl rovněž ztížení společenského uplatnění očkovaného a vzniklé duševní útrapy. "Doufám, že se nám do jisté míry podaří otupit hrany těch, kdo pro očkování nejsou, třeba právě z důvodu, že by se o ně stát nepostaral, pokud by k nějakému poškození došlo," uvedl předkladatel zákona Adam Vojtěch.

Očkování odmítají především rodiče dětí, má to nezanedbatelný vliv na to, že některé již vymýcené nemoci se do Česka znovu vrátily.

Odškodnění by mělo být vypláceno do půl roku od podání žádosti, tu je třeba podat do tří let od doby, kdy újma vznikla. Pokud chyba vznikne na straně očkujícího lékaře nebo výrobce vakcíny, o odškodné nebude možné žádat.

Ministerstvo zdravotnictví předpokládá, že celková výše náhrad nepřesáhne sto milionů korun ročně. Maximální výši náhrady předloha nestanovuje, k projednávání konkrétních případů plánuje konzultace s nezávislou odbornou komisí. Odškodnění by se dle očekávání mělo týkat zhruba deseti případů ročně.

Strany se nemohly shodnout, jak velká míra postižení by se měla odškodňovat. ANO prosazovalo náhrady jen za trvalé následky, TOP 09, Piráti nebo KDU-ČSL požadovali širší odškodnění. "Jsem pro povinné očkování. Ale omezovat odškodnění za újmu je kontraproduktivní nesmysl. ANO a ČSSD rozhazují peníze na všechny strany, ale tady marginální úsporou způsobily mnohem víc škody, než užitku," komentoval na svém twitteru poslanec Miroslav Kalousek (TOP 09).

Stejný postoj zastává i jeho stranický kolega a přednosta Kliniky radiologie a nukleární medicíny FN a LF MU Brno Vlastimil Válek. "Díky návrhům ANO a ČSSD došlo k omezení odškodnění újem z povinného očkování. Bude menší než u jiných újem, vznikajících důsledkem zdravotnického zákroku tak, jak je uvedeno v Občanském zákoníku. Je to velká chyba, zvlášť když je očkování nařízeno státem a jeho odmítnutí sankcionováno," domnívá se.

Povinnost nechat se očkovat vysvětluje ministerstvo zdravotnictví ochranou zdraví celé společnosti. V Česku se momentálně děti očkují proti devíti nemocem, všechna tato očkování absolvují do jedenácti let věku.