Německou ekonomiku čekají těžké chvíle

Německo se sice ve třetím čtvrtletí těsně vyhnulo recesi, jeho hospodářství je však odsouzeno k dalšímu zpomalování. Problémem je zejména nedostatek investic do informačních a komunikačních technologií.

Nálada německých domácností se aktuálně nečekaně zlepšuje. Podle průzkumu GfK se Index nálady německých spotřebitelů zvýšil z hodnoty 9,6 na 9,7 bodu. Analytici přitom očekávali hodnotu indexu beze změny. Důvodem zlepšení jsou optimističtější vyhlídky na dosažení obchodní dohody mezi USA a Čínou. Náladu povzbudily také blížící se Vánoce. Německé domácnosti tak budou moci těžit ze silného pracovního trhu a růstu mezd, což jim dovolí otevřít před svátky peněženky a postrčit tak trochu dopředu německou ekonomiku.

Přesto strukturu tamního hospodářství tíží vnitřní problémy. Následující graf nám říká, že to nejhorší německou ekonomiku teprve čeká. Země se ve třetím čtvrtletí tohoto roku těsně vyhnula technické recesi v důsledku oživení zahraniční poptávky, která odrážela zlepšený růst vývozu do Turecka a Spojeného království. HDP Německa tak vzrostlo o 0,1 procenta.



Graf: Tempo růstu vývozu z Německa do Číny

Dynamika německého hospodářství však zůstává křehká. Čína, která je jeho nejdůležitějším obchodním partnerem s celkovým objemem obchodu přibližně 200 miliard EUR, totiž stále čelí hospodářským otřesům.

Nejnovější údaje ukazují, že růst vývozu Německa do Číny je na nejnižší úrovni od začátku roku 2016, kdy v říjnu poklesl na 8,2 procenta. Předběžné údaje o obchodu naznačují, že pokles ještě neskončil a v nadcházejících měsících by se mohl zhoršit, což by mělo v prosinci a lednu vést k novému poklesu německého výrobního PMI.



Kromě toho Německo čelí i strukturální výzvě spojené s nesprávným rozdělením investic. To v nadcházejících letech poškodí růst ekonomiky. Země je velmi dobře hodnocena z hlediska investic do výzkumu a vývoje. Jejich velká část však připadá na automobilový sektor, který představuje až zhruba 50 procent výzkumu a vývoje za poslední roky. Například ve Spojených státech je to jen šest procent.

Výsledkem je, že odvětví informačních a komunikačních technologií trpí chronickým nedostatkem investic. A to má negativní vliv na potenciální růst a vedoucí postavení v klíčových technologických inovacích. Podle našeho názoru představuje výrazná nerovnováha v investicích do výzkumu a vývoje spolu s vysokou hospodářskou závislostí od automobilového průmyslu (přibližně 15% HDP země) pro Německo nejdůležitější hospodářskou hrozbu.

O autorovi:

Christopher Dembik je vedoucím oddělení makroekonomické strategie Saxo Bank v Paříži. Členem týmu Saxo Bank se stal v roce 2014 a vedoucím makroekonomické strategie je od roku 2016. Zaměřuje se na analýzu monetární politiky a globální makroekonomický vývoj ovlivněný fundamentálními ukazateli, náladou trhu a technickou analýzou.

V roce 2015 získal cenu Thomson Reuters StarMine pro nejlepší makroekonomické předpovědi ve Francii. Pro Saxo Bank tvoří Dembik měsíční Makroekonomické vyhlídky, které se zaměřují na monetární politiku, a pravidelně vydává své analýzy francouzské a polské ekonomiky. Často je citován v mezinárodních zpravodajských médiích, jako jsou např. Bloomberg, TF1 a Newsweek.

Dembik dříve pracoval jako analytik francouzského velvyslanectví v Tel Avivu a během studií na Ekonomickém ústavu Polské akademie věd napsal práci na téma budoucnosti eurozóny.

Christopher Dembik vystudoval fakultu mezinárodních studií na Sciences Po Paris. Jeho rodným jazykem je francouzština, ale mluví také dobře anglicky a španělsky a domluví se trochu hebrejsky.