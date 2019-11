Omezení provozu finančních úřadů a daňových pokladen na přelomu roku 2019 a 2020

Finanční úřady budou dne 23. 12. 2019 otevřeny pro veřejnost od 8:00 do 14:00 hodin s výjimkou podatelen, které budou otevřeny standardně do 17:00 hodin a dne 31. 12. 2019 budou podatelny finančních úřadů otevřeny od 8:00 do 13:30 hodin.

Poslední den pro zaplacení daňových povinností na pokladnách územních pracovišť pro rok 2019 je středa 18. 12. 2019. Od 19. 12. 2019 budou veškeré daňové pokladny uzavřeny a otevřeny budou od 6. 1. 2020.

Po dobu uzavření daňových pokladen lze daňovou povinnost i nadále hradit bezhotovostním převodem z bankovního účtu nebo poštovní poukázkou prostřednictvím České pošty.