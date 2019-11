Mezi Čechy teď rapidně stoupá zájem o fixaci cen elektřiny. Elektřina jim zdražuje čtvrtým nejrychlejším tempem v EU a bude to pokračovat

Elektřina pro domácnosti v Česku momentálně zdražuje čtvrtým nejrychlejším tempem v EU. Podle aktuálních údajů Eurostatu vzrostla v letošním prvním pololetí cena elektřiny pro domácnosti v ČR meziročně o dvanáct procent. Výrazněji ve stejném období zdražovala v celé EU už pouze v Nizozemsku, na Kypru a v Litvě. Zdražování navíc bude pokračovat i v příštích letech. Domácnostem se tak může vyplatit si cenu elektřiny u svého dodavatele zafixovat. Mezi Čechy v posledních měsících zřetelně roste zájem o fixované produkty.



V roce 2020 se cena elektřiny domácnostem zvýší polovičním tempem oproti letošku, tedy zhruba o šest procent. Běžná domácnost tak v příštím roce za proud zaplatí o zhruba 500 korun víc. Hlouběji si ovšem do kapsy sáhnou ti, kteří elektřinou ohřívají vodu nebo topí. Není divu, že dodavatelé elektřiny domácnostem nyní zaznamenávají rostoucí zájem právě o zafixované produkty.



Zafixovaný produkt zbavuje nejčastěji na jeden až roky odběratele možnosti měnit dodavatele, cena je však zato pevná, neměnná. O to větší pak může být ovšem její nárůst, jakmile fixace skončí a odběratel čelí třeba i skokovému zdražení elektřiny. Takovému, jež nastane coby kompenzace zdražení, k němuž po dobu fixace na trhu mezitím došlo. V zásadě lze říci, že zdražení elektřiny nakonec neunikne nikdo, lze jej však vhodnou fixací alespoň oddálit, a přechodně tak ušetřit.



Pokud bude některý z dodavatelů nabízet fixaci na dobu delší tří let, je třeba být na pozoru. Nejde totiž zjevně o férovou nabídku. V horizontu více než tří let je také třeba počítat s citelnějším ochlazením tuzemské ekonomiky. Část analytiků je přesvědčena, že ve Spojených státech v příštím roce udeří ekonomická recese. Ta by se zpožděním jednoho či dvou let mohla vyvolat závažné ekonomické zpomalení také v Evropě a České republice. Vlivem tohoto zpomalení by načas ochabla poptávka po elektřině, což by alespoň přechodně vedlo k její cenové stagnaci či dokonce poklesu. A to navzdory postupnému odstavování uhelných a zejména jaderných elektráren v Německu a dalšímu růstu cen emisních povolenek. Právě zdražování povolenek představuje klíčovou příčinu současného zdražování takzvané silové elektřiny, od jejíž ceny se odvíjí cena elektřiny domácnostem.





Lukáš Kovanda, Ph.D.

Hlavní ekonom, CZECH FUND