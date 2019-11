Odvádějte výrobní operace do HELIOSu rychle a jednoduše

Každý, kdo se někdy pohyboval po výrobním závodě, moc dobře ví, že ve výrobě jsou dva klíčové úkoly – vědět, co a s čím mám udělat, a vědět, co udělat s tím, co jsem dokončil. Obojí vám v dnešní době sdělí ERP systém. Jak to ale udělat, aby komunikace s ním byla co nejsnazší? K tomu slouží průmyslové terminály a Gatema MES.