Ekonomický kalendář: Pozornost obchodníků se soustředí na americké HDP a spotřebitelskou inflaci

Shrnutí:

Čekáme na druhý odhad amerického HDP za 3Q

Jádrová spotřebitelská inflace z USA by měla zůstat v říjnu nezměněna na 1,7 % y/y

API ropný report včera ukázal překvapivý nárůst zásob

14:30 - USA, HPD report za Q3 (druhé vydání) a objednávky zboží dlouhodobé spotřeby za říjen. První revize výkonu americké republiky bude zveřejněna odpoledne. Výsledek by se neměl příliš lišit od předběžně zveřejněných dat na úrovni 1,9 % q/q. Každá další revize obsahuje méně odhadů a více reálných dat, proto je vhodnější pro analýzu. Předběžné objednávky zboží dlouhodobé spotřeby za říjen by měly vykázat pokles o 0,9 % m/m.

15:45 - USA, Chicago PMI za listopad. Očekáváná: 47 bodů, předchozí: 43.2 bodů

16:00 - USA, Spotřebitelská inflace a odložené prodeje domů za říjen. Spotřebitelská inflace je hlavním inflačním číslem pro Fed, který dle něj upravuje svou měnovou politiku. Jádrová data by měla zůstat nezměněna na 1,7 % y/y. Ve stejný čas budou zveřejněna také data osobních příjmů a výdajů. U obou výsledků čekáme vzrůst o 0,3 % m/m. V případě odložených prodejů domů očekáváme vzestup o 0,2 % m/m za říjen.

16:30 - DOE report ropných zásob. Soukromý API report včera ukázal překvapivý nárůst zásob - o 3,6 mb. oproti očekávání poklesu o 0,3 mb. Stejný pokles se očekává také v případě odpoledne zveřejňovaných zásob DoE. Včera zveřejněný vzestup však pravděpodobně vychýlil očekávání do pozitivního teritoria. Zásoby benzínu by měly vzrůst o 1,5 mb. a zásoby destilovaných paliv by měly vzrůst o 1,3 mb.

Projevy centrálních bankéřů

10:30 - ECB Lane

Výsledková sezóna