Japonsko vrátí do provozu jeden z reaktorů odstavených po havárii ve Fukušimě

Japonsko se v posledních letech snaží o obnovu či obrodu své jaderné energetiky, jež byla silně zasažena havárií v jaderné elektrárně Fukušima, jež spustila celosvětový odklon od jaderné energie . Japonsko tehdy překotně odstavilo 54 jaderných reaktorů, jež dodávaly energii cca 1/3 populace.Zatím země vrátila do provozu 8 z 54 odstavených reaktorů. U 24 bylo již rozhodnuto, že se do provozu nikdy nevrátí, u 21 se teprve bude rozhodovat. Do roku 2030 by jaderné reaktory měly dodávat cca 1/5 elektrické energie Nejnověji získala povolení pro obnovu provozu jednoho reaktoru společnost Tohoku, která hodlá zprovoznit reaktor v elektrárně Onagawa.