Na čínský průmysl doléhá pád cen ve výrobě

Zisky v čínském průmyslu klesly v říjnu meziročně o 9,9 %

Největší propad od roku 2011

Jedním z důvodů je i pád cen ve výrobě, ten by měl pokračovat také v listopadu

Nálada na trzích zůstává pozitivní hlavně díky optimismu ohledně podpisu obchodní dohody mezi USA a Čínou. Obchodníci by však měli myslet také na to, jaké škody obchodní válka mezi oběma zeměmi stihla napáchat. To jim dnes ráno mohla připomenout i nová data z Číny, kde byly zveřejněny výsledky průmyslových zisků, které se v říjnu meziročně propadly o 9,9 %. Změna k lepšímu přitom jen tak brzy přijít nemusí. Čínské PMI ve výrobě si totiž prochází kontrakcí, přičemž už 17 měsíců v řadě zůstává v negativním teritoriu také subindex nových exportních objednávek. Situace by se pak mohla dramaticky zhoršit v případě, že by vstoupila v platnost nová americká cla, která jsou stále naplánována na polovinu příštího měsíce. Ta však může zažehnat podpis první fáze obchodní dohody. Ziskovosti firem ale nijak nepomáhá ani pokračující pád cen ve výrobě, které by navíc měly klesat také během tohoto měsíce. Na první signály oživení v čínském průmyslu si tak pravděpodobně ještě nějakou dobu budeme muset počkat.