FactSet: Více jak 100 mld. USD na účtě mají nyní 4 společnosti na světě. Celkově ale bilance firem klesá

Podle FactSet existují aktuálně 4 firmy na světě, které sedí na hotovostních případně jinak likvidních zdrojích převyšujících hranici 100 mld. USD . Lídrem je v tomto ohledu Microsoft , který drží hotovostní polštář ve výši 136,6 mld. USD . Následují jej investiční společnost Berkshire Hathaway Apple se 125,2, 121,2 a 100,6 mld. USD na účtech.Do TOP10 se v tomto ohledu dále probojovaly společnosti Facebook (52,2 mld.), Amazon (43,7 mld.), Ford (37,3 mld.), Oracle (35,7 mld.), Cisco (33,4 mld.) a Bristol -Myers (33,5 mld.).Analytici japonské Nomury k výčtu přidávají úvahu, proč zmíněné firmy hromadí tak obrovské sumy a vydělané prostředky dále neutrácejí či neinvestují. Zjednodušeně by se dalo říci, že všechny zmíněné společnosti o velkých investicích či akvizicích usilovně uvažují, ale vyčkávají na ten správný čas s ohledem na finální fázi ekonomického cyklu. Zjednodušeně by se dalo říci, že je nic nenutí kupovat a vyčkávají na případnou recesi, která by snížila aktuálně velmi vysoké valuace a ceny. Aktuální býčí trh trvá již 3 895 dnů a je tak druhým nejdelším v historii sledování dat.Především Berkshire, která je známa svými akvizicemi celých firem, neučinila žádnou významnější investici tohoto druhu už od roku 2015 a objem jí držených prostředků se za stejnou dobu navýšil zhruba o 100%. Ford , Cosco, BM, Oracle , MSFT Apple vyplácí nyní již pravidelně dividendy a všechny firmy z TOP10 kromě Amazonu odkupují vlastní akcie . Všechny společnosti provádějí akvizice, ale pouze menšího rázu.Podle agentury Moody´s se i přes zmíněný růst hotovosti předních firem celkový objem firemních bilancí snížil na 3leté minimum a pro 928 sledovaných firem mimo finanční sektor se pohybuje na úrovni 1,685 biliónu USD Analytici japonské Nomury také doplňují, že sledovat pouze stav hotovosti a likvidních prostředků na účtech může být poněkud zavádějící, protože například Oracle sice drží cca 35 mld. USD v hotovosti, ale na druhé straně má také 48 mld. USD dluhů, které bude muset uhradit.