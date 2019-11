Politico: Američané mohou v prosinci ukončit jednu dlouhou globální éru

Blíží se jedno významné datum. Jak upozorňuje Politico, desátého prosince přestane fungovat nejvyšší odvolací orgán ve Světové obchodní organizaci. Důvodem je americký prezident Donald Trump či přesněji řečeno jeho rozhodnutí blokovat jmenování nových členů tohoto orgánu. Politico dodává, že bez fungujícího mechanismu řešení sporů mohou některé z nich zůstat po tomto datu nevyřešené a výsledkem může být eskalace konfliktů a zavádění dalších a dalších cel.



„Spojené státy podle všeho nemají velkou chuť problém řešit, pokud ostatní země neuznají, že Světová obchodní organizace (WTO) v mnoha ohledech nefunguje tak, jak má,“ píše Politico. Podle něj se propast v názorech ještě rozšířila poté, co se minulý rok „Brusel postavil na stranu Indie a Číny“. Tato krize pak ukazuje na hluboké rozpory, které ve WTO panují. Jde přitom o organizaci, která by měla fungovat na základě konsenzu a ten by měl být dosahován u všech členských zemí, kterých je dohromady 164. A často mají značně rozdílnou strategii svého rozvoje.



Spojené státy mohou svůj tlak ještě zvýšit tím, že by blokovaly schválení rozpočtu WTO . To by podle Politica v podstatě znamenalo, že organizace by příští rok přestala fungovat úplně. Američané mají přitom vůči její práci dlouhou řadu výtek včetně délky řešení sporů. Ty podle informací z roku 2018 dosahují v průměru 859 dní a k tomu je nutno přičíst 395 dní, které jsou k dispozici na odvolání. Takže v dnešní rychlé době trvá celkové vyřešení sporu v průměru tři a půl roku, uvádí Politico.Odvolací orgán také podle USA tvoří vlastní pravidla v případech, kdy taková pravidla nejsou předem stanovena, a překračují tím svůj mandát. Tyto výtky zaznívaly ještě před vládou Donalda Trumpa – jmenování členů orgánu blokoval i Barack Obama. Jak tvrdí Politico, zatímco Američané požadují, aby orgán pouze vymáhal dodržování smluv uzavřených mezi členy WTO , EU a další členové vnímají jeho práci spíše jako soudní řízení, v jehož rámci mohou vznikat i nová pravidla.Podle zastánců Trumpovy strategie nemusí v prosinci vzniknout krize, protože spory mohou být stále řešeny na nižších úrovních. Kanada a EU ale kvůli obavám z komplikací začaly pracovat na vytvoření stínového vrcholného orgánu, který by fungoval podobně jako ten původní a pracovali by v něm stejní lidé. Američané mezitím tvrdí i to, že samotná WTO byla založena na základech, které nejsou slučitelné s tím, jaký politický a právní systém vládne v Číně jako v jedné z jeho nejvýznamnějších členských zemí.Politico v této souvislosti cituje nejmenovaného čínského právníka, který tvrdí: „Čína určitě podporuje globalizaci a otevřené světové trhy, ale nejsem si jistý, že její vedení je ochotné se měnit.“ Jiné státy se podle Politica nyní zase obávají, že rozpad WTO by znamenal návrat do doby, kdy pravidla světového obchodu ke svému prospěchu určovali zejména ti nejsilnější.Zdroj: Politico