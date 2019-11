NÁVOD k navýšení rodičovského příspěvku 2020

Poslanecká sněmovna jednomyslně schválila již 3. čtení novely k navýšení rodičovského příspěvku, ještě zbývá, aby zákon schválil senát a podepsal prezident. Politici to však považují za formalitu, a to i kdyby senát vrátil návrh zpět, mělo by se pořád stíhat. Na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí si již nyní můžete přečíst návod k vyšší rodičovské. Já mám pro vás jeho krátké shrnutí ve videu…

Editorka: Zuzana Klímová