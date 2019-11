Rozbřesk: Nálada v české ekonomice znovu klesá

Zatímco v německé ekonomice je největší vlna pesimismu snad už pomalu na ústupu, v české se zatím nic nemění a důvěra v ekonomiku dál slábne. A to jak v podnikatelském sektoru, tak mezi spotřebiteli. Listopadový konjunkturální průzkum totiž opět potvrdil zhoršování důvěry především v největším tuzemském odvětví – v průmyslu, kde důvěra poklesla až na šestileté minimum.

Ani očekávání pro následující tři měsíce navíc nedávají důvod k žádnému optimismu, pokud jde o růst výroby, zaměstnanosti, investic nebo ekonomické situace v odvětví. Lépe je na tom stavebnictví, kde se sice také snížila důvěra podniků, nicméně na první pohled jde jen o drobnou korekci z poměrně vysoké úrovně. Jde navíc o pokles spojený spíše se současným a minulým hodnocením situace, neboť očekávání pro další tři měsíce zůstávají i nadále stejně pozitivní jako v říjnu.

Jediným odvětvím, které v listopadu vykazuje nárůst důvěry, je obchod. Ten totiž pozitivněji hodnotí nejenom nedávnou minulost a současnost, ale mnohem optimističtěji hledí i do blízké budoucnosti. A jsou to očekávání pravděpodobně oprávněná, neboť letošní Vánoce budou celkově pro obchodníky velmi úspěšné a nic nebrání dosažení nových historických rekordů tržeb. Celkově čísla o důvěře v ekonomice korespondují se scénářem dalšího zpomalování ekonomiky i s tím, že stranu poptávky dál potáhne vzhůru spotřeba domácností, zatímco investice zůstanou i nadále spíše v útlumu.



V Německu naproti tomu největší pesimismus již opadá. Ostře sledované Ifo dopadlo lépe než v říjnu, a to nejenom z pohledu současného hodnocení ekonomické situace, ale i očekávání. Ifo se odpoutalo od letních minim, nicméně posun vzhůru je zatím spíše jen symbolický a je spojený především se službami, zatímco v průmyslu a ve službách došlo k dalšímu poklesu nálady. Průmysl tak nejspíše dál koketuje s recesí, zatímco zbytku ekonomiky se daří o poznání lépe. V každém případě listopadové číslo dává naději, že ani v posledním kvartálu roku nedochází k poklesu ekonomiky. A to je nepochybně dobrou zprávou pro české hospodářství, i když přetrvávající útlum německého průmyslu – na nějž je navázaný ten český – nelze vůbec přehlížet.



TRHY

CZK a dluhopisy

Koruna se v průběhu včerejšího dne pohybovala v úzkém pásmu okolo hranice 25,50 EUR/CZK. Komentář guvernéra ČNB o preferenci stabilních sazeb se na jejím kurzu nijak zvlášť nepromítl. Byť se nejspíše bude i prosincové jednání bankovní rady točit kolem otázky, zda zvýšit či nezvýšit sazby, nic zatím ČNB k vyšším úrovním repo sazby netlačí. Centrální banka bude mít navíc k dispozici už i nový set čísel z domácí ekonomiky, která rovněž optimismem překypovat nebudou.



Zahraniční forex

Ani relativně slabý německý index Ifo, ani relativně holubičí vystoupení šéfa Fedu Powella nezabránily eurodolaru k tomu, aby se přiblížil k hranici 1,10. Dodejme, že euro navíc ztrácí i proti libře, když trh je jakoby si stále jistější, že konzervativci získají v britském parlamentu jasnou většinu, která jim umožní dokončit hladce brexit.



Kalendář očekávaných událostí je na hlavních trzích prakticky až do konce týdne nezajímavý, a tak stojí spíše za zmínku oslabování středoevropských měn - forintu a zlotého. Obě měny “trápí” relativně holubičí politika domácích centrálních bank, a tak ztrácejí nejen vůči euru, ale především i vůči koruně.