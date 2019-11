Novinky ve smlouvách o zamezení dvojímu zdanění (25.11.2019)

Jak jsme Vás již informovali, MLI vstoupila v platnost 1. července 2018 a je jedním z bodů, který je obsažen v?projektu OECD BEPS (Base Erosion and profit Shifting). Česká republika plánuje přijetí minimálních standardů týkajících se zneužití smluv o zamezení dvojímu zdanění.

Do současné doby se neuplatňuje smlouva o zamezení dvojímu zdanění mezi Českou a Ghanskou republikou. V přehledu platných smluv České republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu ji tudíž nenaleznete. První smlouva mezi Českou republikou a Ghanskou republikou byla podepsána v Akkře dne 11. dubna 2017 a prošla druhým čtením v poslanecké sněmovně. V současné době čeká na podpis prezidenta.

