Na trzích vítězí chamtivost. Investoři ignorují rizika

"Peníze, které centrální banky pumpují do ekonomiky, končí z velké části na akciových trzích. Z tohoto důvodu mnohé akciové indexy překonávají svá historická maxima, i když ziskovost firem mírně klesá a světová ekonomika roste nejpomalejším tempem od globální finanční krize," říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Zatímco před rokem se výnosy na desetiletých amerických státních dluhopisech pohybovaly na úrovni 3,25 procenta, v současné době jsou na úrovni 1,75 procenta. Na trzích v rámci celého světa se více než pětina všech dluhopisů obchoduje se zápornými výnosy. Hodnota záporných dluhopisů převyšuje sumu 12,46 bilionu dolarů.

Nízké výnosy na dluhopisech jsou do značné míry ovlivněny politikou centrálních bank. Ve Spojených státech centrální banka (Fed) snižuje úrokové sazby. Evropská centrální banka začala odkupovat státní dluhopisy, aby do ekonomiky napumpovala nové peníze. Podobně se chová i centrální banka v Japonsku. Klíčové instituce tím vlastně vzkazují lidem, že se nevyplatí držet peníze.



Investoři, kteří si chtějí uchovat svou obvyklou míru výnosů, musí sestavovat svá portfolia rizikovějším způsobem. Do portfolií se jim nehodí dluhopisy se zápornými výnosy či bankovní vklady, kde inkasují negativní úroky. Naopak si můžeme všimnout, že dividendové výnosy akcií jsou vyšší než výnosy na dluhopisech. Na trzích tak sledujeme narůstající zájem o akcie.

Akciové indexy překonávají svá mnohaletá maxima a ve Spojených státech jsou dokonce na historických maximech. Děje se tak v situaci, kdy ziskovost firem mírně klesá a v mnoha světových ekonomikách si můžeme všimnout zpomalování hospodářského růstu. Občas sice slyšíme, že ekonomiku podpoří obchodní dohoda Spojených států a Číny, zatím se však stále jedná a konkrétní výsledky spíše chybí.

Růst akcií je hnán chamtivostí investorů, kteří přehlížejí četná rizika. Jednoduše chtějí být přítomni na rostoucích trzích a vydělat na tom. Bude proto zajímavé sledovat, jak dlouho potrvá, než se chamtivost promění ve strach ze ztráty a trhy přejdou do korekce.