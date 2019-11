Broker Consulting Index podílových fondů: Nejvýkonnější během října akciové fondy

Akciové fondy si i během října udržely pozici lídra, meziroční výkonnost byla 10,89 % v CZK. Dech s nimi udržely pouze fondy fondů, které se meziročně během října připsaly v CZK 9,28 %. Vyplývá to z dat Broker Consulting Indexu podílových fondů za říjen 2019.

„Akciovým trhům se od začátku roku stále velmi dobře daří a smazaly tak korekce z konce roku 2018. Letošní výkonnost je mírným překvapením s ohledem na to, jakých zvratů jsme na poli politiky svědky. Nekonečný příběh s názvem Brexit už asi všechny nechává více méně v klidovém režimu a řízený či neřízený odchod Velké Británie z Evropské unie je v současných cenách dávno započítán. Druhou nekonečnou ságou jsou dohady mezi USA a Čínou. Pokud by obě země cla zavedla už při první příležitosti, dávno by se z toho ekonomiky vzpamatovaly a byl by opět prostor pro normální obchodování,“ dává Martin Novák, hlavní analytik Broker Consulting, vývoj na trzích do souvislosti.

Jsou tu ale nové ekonomicko-politické příběhy. Nikoho asi nepřekvapí, že poraženým posledních let je jednoznačně Turecko. Nejdříve to byla turecká měna, následně státní dluhopisy a naposledy i akcie. Novák k tomu dodává: „Žádný z těchto propadů však není dán ekonomikou země, ale pouze politickou situací v zemi a jemně řečeno nepředvídatelností tamního prezidenta. Pro otrlé a dynamické investory možná příležitost, pro běžné investory spíše riziko. Do budoucna je jednoznačně otázkou, kam světové trhy zavane vítr v podobě dalšího snížení úrokových sazeb a v Evropě i další vlna kvantitativního uvolňování.“

Akciové trhy pravděpodobně čeká pozitivní konec roku. Ten mohou očekávat i dluhopisy. U nich bohužel za cenu dalšího poklesu výnosu do splatnosti. To s sebou nese jednu zvláštnost: dlouhodobé výnosy do splatnosti jsou nižší než ty krátkodobé.

„Investorům musí být jasné, že to popírá základní logiku investování, protože přeci odkládám současnou jistou spotřebu ve prospěch budoucí a vyšší. Musíme jen počkat, jak se situace bude vyvíjet dál,“ uzavírá hlavní analytik Broker Consulting.