Jan Bureš: Německo hlásí jen velmi pozvolné protrhávání oblačnosti

V uplynulém týdnu listopadové podnikatelské nálady (PMI) potvrdily určitou stabilizaci největší evropské ekonomiky. Německé průmyslové PMI podruhé v řadě zaznamenaly pozvolný růst. I když velice mírný z extrémně nízkých úrovní a současně se dál zhoršoval sentiment v sektoru služeb - i tak je tato čísla třeba vnímat spíše pozitivně. Mírní strach z toho, že stabilizace německého průmyslu ke konci třetího kvartálu byla jen důsledkem předzásobení se v rámci příprav na chaotický brexit (viz graf ukazující nárůst vývozů do UK v průběhu září).





V tomto světle je ovšem dnešní výsledek indexu Ifo spíše zklamáním. Celkový index se sice opatrně vylepšil a vystoupal na čtyřměsíční maxima, při pohledu pod pokličku ovšem vybízí k opatrnosti. Zatímco maloobchod a služby zaznamenaly vylepšení, průmysl naopak znovu ztratil (viz graf níže).







Oba dva průzkumy tak dávají trochu smíšené signály. Pro kondici německé ekonomiky je přitom klíčové, zda se zastaví právě propad průmyslu . Od toho odvisí, jak moc se máme bát negativní nákazy v ostatních sektorech (jako stavebnictví), které zatím odolávaly relativně velice slušně.Po poslední dávce dat naše modely ukazují, že německé hospodářství sice ještě jednou ke konci roku poklesne, v roce 2020 se ovšem odrazí k opatrnému oživení. Růst však zůstane pomalý a příští rok se pravděpodobně bude pohybovat jen okolo 0,8%. Čeká nás tedy jen velmi pozvolné protrhávání oblačnosti nad německým průmyslem . Je navíc podmíněno tím, že nedorazí nová studená fronta v podobě čínsko-amerických sporů nebo návratu rizika divokého brexitu