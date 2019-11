Rozbřesk: Potvrdí se Lagardeové stabilnější vyhlídky eurozóny?

Christine Lagardeová by měla v nové roli tento týden dostat kompletní předvánoční obrázek ekonomiky eurozóny. Potvrdí se, že Německo a s ním i eurozóna jsou z nejhoršího venku? V uplynulém týdnu listopadové podnikatelské nálady PMI potvrdily určitou stabilizaci ekonomiky eurozóny s blížícím se koncem roku. V klíčové německé ekonomice podruhé v řadě vzrostla podnikatelská nálada v průmyslu. I když velice mírně z extrémně nízkých úrovní a současně se dál zhoršoval sentiment v sektoru služeb - i tak je čísla třeba vnímat spíše pozitivně. Mírní strach z toho, že stabilizace průmyslu ke konci třetího kvartálu byla jen důsledkem předzásobení se v rámci příprav na chaotický brexit. Zdá se, že ne úplně.



A v tomto týdnu to mohou ještě potvrdit další čísla. Dnes to bude index německé podnikatelské nálady Ifo (který uplynulý měsíc stagnoval), zítra německá spotřebitelská nálada a ve středu podnikatelské nálady Evropské komise. Pokud se zvěsti o stabilizaci Německa budou potvrzovat, je to pro novou šéfku ECB jenom dobře.

Na druhou stranu i lepší zprávy nezmění celkový velký obrázek, který dál ukazuje na velice slabý růst Německa (0,8 %) i celé eurozóny (1,0 %) v příštím roce. Za takových podmínek eurozóna zůstane i nadále nízkoinflačním klubem, což potvrdí hned tento pátek čerstvé listopadové odhady inflace (0,9 %).



Výnos německého bundu v posledních týdnech ocenil nižší rizika a nejistoty spojené s eurovým růstem a vyšplhal se z -0,75 % (začátek září) až k -0,35 %. Sílu k dalšímu růstu ale i přes stabilnější vyhlídky bude sbírat těžko.



TRHY

CZK a dluhopisy

Česká koruna se po ránu pokouší tlačit pod 25,50 EUR/CZK povzbuzena novým optimismem na akciových trzích, za kterým stojí vítězství pro-demokratických kandidátů v Hongkongu a současně revitalizace nadějí na obchodní dohodu mezi Čínou a USA (pozitivní komentáře amerických vyjednavačů přes víkend). Na druhé straně ji bude držet v defenzivě pokračující napětí na sousedním forintu.



Zahraniční forex

Velmi klidné období, které zdobilo hlavní devizové trhy minulý týden, může pokračovat i tento týden, neboť kalendář očekávaných událostí je (až na výjimky jako je dnešní index Ifo) vcelku nezajímavý.

Situace však může být zajímavější ve střední Evropě, kde se ke slabému forintu přidává zlotý. Také polská měna začíná mít strach ze své centrální banky, neboť s ohledem na zvolna zpomalující ekonomiku a inflaci začínají narůstat spekulace na redukci sazeb ze strany NBP.