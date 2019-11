S nízkou volatilitou na věčné časy?

Na světě neexistuje větší trh z hlediska zobchodovaného objemu, než je ten devizový. Poslední čísla Banky pro mezinárodní šetření ukázala, že ve srovnání s rokem 2016 vzrostla denní hodnota obchodů o 29 % z 5,1 bilionu dolarů na 6,6 bilionu. I přes tyto hodnoty a všechna aktuální rizika ohrožující světové finanční trhy zůstává volatilita FX trhů na minimálních úrovních.

Zaměříme-li se například na dolarový index, data agentury Bloomberg ukazují, že jeho procentuální pohyby měřené v pětidenních sekcích (obchodní týden) nedosahují za poslední bezmála dva roky v největších hodnotách více než 2 %. Za poslední rok pak vidíme, že spread mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou téhož indexu nedosahoval více než 5 %. Obdobná situace se naposledy odehrála ve druhé polovině 70. let.

A nejde pouze o dolarový index. Při globálním pohledu na implikovanou volatilitu devizového trhu, kterou sleduje například indikátor společnosti Deutsche Bank, vidíme úrovně poblíž minim z poloviny roku 2007. Nehledě na to, že se rovněž nacházíme na zhruba poloviční hodnotě průměru indikátoru měřeného od roku 2002.

Aktuálně nízké hodnoty volatility devizového světa lze vysvětlit například činností centrálních bank. Zatímco rok 2018 byl rokem zvyšování globálních sazeb, letošek se nese v opačném trendu. Americké i evropské úroky šly dolů, podobně se tomu děje i ve zbytku světa. Teď navíc, jak to tak vypadá, se světová měnová politika dostala do fáze „wait-and-see“, minimálně vezmeme-li v potaz Fed a ECB. Vedle toho je potřeba vnímat i to, že jsou to i ostatní trhy, které se, minimálně ve srovnání s předkrizovou dobou, potýkají s nízkou volatilitou. Když k tomu přičteme spekulace na udržení nízké volatility, v podstatě jsme v situaci sebenaplňujících se sázek.

Otázkou je - může dojít na obrat? Z pohledu na světové centrální banky to v tuto chvíli nevypadá. Máme před sebou sice pravděpodobně turbulentní rok 2020, kdy se dočkáme (nebo nedočkáme?) posunu v otázce obchodních sporů a především amerických prezidentských voleb, na návrat předkrizové volatility to ale asi stále nebude.

Zaměříme-li se na jednotlivé měny, čím dál častěji jsou slyšet sázky na euro, nikoliv na dolar. Hlavní argumentace je založená na předpokladu dosažení dna evropského ekonomického vývoje, po němž by měla přijít obnova. U dolaru je pak možné zmínit nejen riziko prezidentských voleb, ale z našeho pohledu asi nejvíce problematický dvojí deficit Spojených států, který by mohl být opravdovým katem dolarového krále.

A právě oslabení americké měny by mohlo být dle poslední analýzy Citigroup jedním z důvodů možného návratu alespoň nějaké devizové volatility. Scénář je takový, že by oslabení zelených bankovek vedlo neamerické investory držící dluhopisy k většímu zajištění, což by ve výsledku samo o sobě přispělo k dalším dolarovým ztrátám, a tedy i k vyšší volatilitě. Právě americké bondy se totiž vzhledem k návratu evropského QE můžou stát oblíbenou destinací zahraničních obchodníků přesouvajících se z Evropy do USA.

Jedinou vadou na kráse předpovědi Citigroup by mohly být sice klesající, avšak stále poměrně dost vysoké náklady zajištění dolaru. Ty se v případě EURUSD na tři měsíce drží nad 2,4 %, což je poměrně vysoko nad výnosem desetiletého dluhopisu nad 1,7 %.

Co se děje na aktuálních trzích?

Nový týden začíná pozitivním naladěním. Asijské akcie rostou, futures těch evropských naznačují ten samý posun. Euro mírně sílí, dolů jdou naopak bezpečné přístavy jako japonský jen a švýcarský frank. Čínský jüan je v podstatně flat. Koruna se pak drží pod úrovní 25,50 za euro, kam se posunula nejen vlivem globálního optimismu, ale zejména nárůstem domácích tržních sazeb.

Ze zahraničního dění budeme sledovat vývoj obchodních sporů. Z dat bude dnes zveřejněn německý Ifo index. V dalších dnech pak německá inflace a ve středu americké HDP.

Výhled pro dnešní den

Dolar se vůči euru obchoduje za středový kurz 1,1030 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 98,22 bodu.

Koruna se aktuálně vůči euru obchoduje za středový kurz 25,47 EURCZK.

Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

