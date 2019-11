Top tři kryptoměny pro rok 2020

Když přijde řeč na kryptoměny, většina lidí si vybaví bitcoin. Jeho dominance na trhu letos rostla, posiloval více než ostatní kryptoměny "prvního sledu". Nemusí to tak ale být vždy, v budoucnu by se mohlo dařit i jiným "coinům". Kterým?

Nik Patel, známý investor do kryptoměn a autor knihy An Altcoin Trader's Handbook, popsal několik kryptoměn, které by mohly v příštím roce být zajímavou alternativou k bitcoinu.

Komodo

Komodo je kryptoměna, která vznikla v roce 2016 (její vývoj začal v roce 2014) a působí v mnoha odvětvích trhu s cílem poskytnout komplexní end-to-end řešení pro rozvoj infrastruktury blockchainu. Jde o decentralizovanou kryptoměnu fungující na algoritmu Delayed Proof of Work (dPoW). Podle Patela má Komodo potenciál být jedním z nejlepších projektů v oblasti blockchainu.

Kurz měny se pohybuje kolem dlouhodobého minima a letos klesla na 5 400 satoshi jednotek (SJ), tedy pod úroveň dlouhodobé podpory 6 300 satoshi jednotek (satoshi jednotka je nejmenší jednotka, na kterou se bitcoin momentálně dělí; představuje jednu stomiliontinu bitcoinu, tedy 0,00000001 bitcoinu a využívá se k oceňování měn v bitcoinech).

Po pár týdnech se měna dostala opět nad 6 300 SJ, což by měl být býčí signál, který podporuje také divergence indikátoru MACD. Kdyby se kurzu podařilo narušit sestupný trend, který trvá již od března letošního roku, je Patelova cílová cena na 30 000 SJ reálná (ve středu byla cena na 10 400 SJ).

New Kind of Network

NKN je kryptoměna, která vznikla v roce 2018 a funguje v oblasti týkající se připojení k síti. Jejím cílem je zlepšit neefektivnost a špatnou bezpečnost současného vztahu a modelu klient-server. NKN je považována za třetí pilíř blockchainové infrastruktury, v níž má ethereum na starosti decentralizované výpočty, filecoin je decentralizované úložiště a NKN decentralizovaná síť.

Kurz od vzniku měny klesá, v září dosáhl minima 217 SJ. Poté cena vzrostla na 550 SJ, čemuž napomohlo i obchodování na burze Binance.

Po dalším pádu na 300 SJ přišel další zájem investorů. Podle Patela by právě 300 SJ mohlo být další úrovní podpory, na které by mohlo být vhodné do NKN investovat. V roce 2020 Patel očekává růst na 1 500 SJ.

Fantom

Cílem měny je řešit problémy škálovatelnosti v současných řešeních inteligentních kontraktů, jako je ethereum, a také budování interoperability mezi řetězci aktiv.

Kryptoměna využívá proof-of-stake algoritmus a byzantine-fault-tolerant (byzantskou odolnost proti chybám – zajištění toho, aby se počítače v decentralizované síti mohly shodovat na stejných datech). Fantom vyniká zejména dvěma faktory. Prvním je konečnost transakcí. Zatímco u jiných kryptoměn je malá pravděpodobnost, že se transakce obrátí, ale žádná z transakcí není nikdy nezvratně konečná, pro fantom to neplatí. Jakmile transakci schválí, je konečná a nezvratná. Druhým faktorem je, že umožňuje provádět více simultánních transakcí, zatímco například v rámci bitcoinu lze najednou zapsat pouze jeden nový blok. Výhodou by tedy měla být větší rychlost vyřizování transakcí.

Cena měny má za sebou poměrně turbulentní vývoj. Po únorovém pádu na 90 SJ přišel růst na 380 SJ, opětovný pád na 100 SJ a opět růst na 494 SJ. Poté přišel další medvědí trend s poklesem až na říjnové minimum 122 SJ.

Pokud by se fantomu podařilo dostat nad 160 SJ a udržet se nad touto hladinou, mohlo by to podle Patela znamenat začátek dalšího býčího trendu s cílovou úrovní pro rok 2020 na 600 SJ, což by znamenalo nové historické maximum.