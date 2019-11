Jaký je váš šéf? 5 typů osobnosti vašich nadřízených

Ráno každý den vstáváte s pocitem nevolnosti od žaludku a při pomyšlení, že musíte zase do práce, se vám orosí čelo. V horším případě se přidá třes rukou, jste myšlenkami mimo, jakoby duchem nepřítomní. Myslíte jen na to, jak to udělat nebo zda se máte hodit marod, abyste do vašeho zaměstnání už nikdy nemuseli. Důvod je prostý, je jím váš šéf! Mnoho lidí je se svou prací vlastně spokojeno a dokonce je i baví. Avšak když máte šéfa, se kterým nevycházíte a nerozumíte jeho myšlenkovým pochodům či si jej dokonce ani nevážíte, psychicky vás to může hodně vyčerpávat.





Pojďme se podívat na 5 typů osobnosti vašich nadřízených, díky kterým dávají zaměstnanci nejčastěji výpověď z pracovního poměru. Ne vždycky je to však nutné, leckdy postačí, když víte jak na něj a jak s ním komunikovat. Setkali jste se někdy s podobnými typy?

1) Podřízený prospěchář

Znáte to spíše z významných korporátních společností či větších firem. Samotný management obsadí několik pater a nad každým šéfem je vždy někdo další komu se daný nadřízený musí zodpovídat. Jestliže tedy váš šéf reportuje vaše výsledky ještě svému nadřízenému a sám nemůže téměř nic rozhodnout, je to svízelná situace. Musí poslouchat šéfy, kteří jsou nad ním jako hodinky, jelikož si je nechce nijak rozházet. Často tak dochází k situacím, že na něčem pracujete, šéf vás povzbuzuje a chválí, ale najednou obrátí s tím, že máte danou práci odložit na dobu neurčitou. Je to jednoduché, dostal pokyn z vrchu.

A jak tedy komunikovat se šéfem – prospěchářem, který si nechce rozházet vedení? Můžete mu třeba říct, že jej chápete, že za to mohou ti nahoře. Avšak tento typ šéfa se za váš nikdy nepostaví a nebudete mu moci věřit.





2) Nelidský robot

Většinou se jedná o špičkové odborníky či vynikající experty ve svém oboru. Problém nastává v době, kdy je povýší do vedoucí pozice. Tito lidé mají obvykle cit pro rychlé nalezení správného řešení a mozek jim dobře pálí. Jenže s těmi lidmi to tak nějak neumí. Technické postupy jim nejdou dobře napasovat na vedení týmu, i když se o to usilovně snaží. Neuznávají v práci emoce, podle nich to na pracoviště nepatří. Pracovat pod takovým šéfem je docela náročné, jedná se o osobu bez kousku lidskosti. Bohužel nemá pochopení pro běžné životní situace, např. když vám onemocní dítě a chcete si vzít dva dny volna na home office.

3) Ledová královna

Tento typ je k vidění především u žen. Takhle dáma touží po úspěchu hlavně kvůli sobě. Je tak trochu feministka, má za to, že je svět nespravedlivý, panuje zde nerovnoprávnost a má vztek na muže. Zastává názor, že musí mít nad mužským pohlavím navrch. V práci tlačí silně na pilu, dává na odiv přehnanou, až vynucenou autoritu. Nemá zájem, aby se podřízení nějak moc snažili a vyčnívali. Spíš jí vyhovuje, když se zaměstnanci drží opodál, chová se k nim víc jako dozorkyně a nic jí není dost dobré.

4) Mistr světa

Poznáte ho na první pohled, je to prostě nejlepší manažer na světě, který chce být za každou cenu světový. Tento šéf s největší pravděpodobností studoval v zahraničí. U nás je pro něj všechno sto let za opicemi, v Americe se všechno dělá jinak a čeští zaměstnanci ničemu pořádně nerozumí. Považuje je dokonce za líné, rád se poslouchá, a tak velmi často mluví, pořádá meetingy a setkání. Problémy nechává na poslední chvíli a neumí improvizovat. To ho totiž na manažerské škole nenaučili. Hodně používá cizí, např. anglická slovíčka. Vyjít s ním je takřka nemožné, pokud jste teda sami nežili pár let v Americe.

5) Přátelský beránek

Ne každý má nadání na to vést lidi. Typ šéfa beránka se do této pozice dostal spíše omylem. Vlastně po tom nikdy ani netoužil, ale stalo se. Chce být přátelský a myslí si, že je s lidmi z týmu ve firmě na stejné lodi. Bohužel mu ale nedochází, že je u kormidla on sám. Nemá žádnou autoritu, na dokončení zadaných úkolů netrvá a netrestá jejich nesplnění. Ještě je rád a poděkuje vám, že se dané práci budete věnovat alespoň z části. Doufá, že vás to nebude příliš obtěžovat a je vám vděčný. Když se vám podaří projekt s velkou časovou prodlevou dokončit, bude spokojený. Není rozhodný, klidně můžete věci vyřešit za něj podle toho, co uznáte za vhodné vy. Tento typ šéfa vás rozhodně nebude motivovat k lepším pracovním výkonům.

Pozor na to, pokud bude chování vašeho nadřízeného za hranou snesitelnosti. I když na vás šéf nekřičí a není k vám agresivní, může se jednat o tzv. bossing. Tento výraz znamená, když se na vás nadřízená osoba dopouští psychické šikany v zaměstnání.

