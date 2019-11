Dočkáme se letos bílých Vánoc? Odborníci řekli, jaké nás čeká počasí

Přesně za měsíc je Štědrý den a většina lidí by si přála pořádný sníh. Bílé Vánoce jsou totiž pohádkové. Jenže podle meteorologů nás čeká zase bláto, a to především v nížinách. Teploty by totiž měly být spíše nadprůměrné. Pokud si chcete užít sníh, raději vyrazte na hory.

Pokud jste se těšili, že letos konečně na Štědrý den nasněží, budete nejspíš zklamaní. "Štědrý den je až za měsíc, pořád je to dost dlouhá doba na to, aby byla spolehlivá předpověď, ale statisticky na Štědrý den vychází vždycky oteplení, taková ta vánoční obleva, čili je daleko větší pravděpodobnost, že Vánoce budou na blátě místo na sněhu," řekl Petr Dvořák z Meteopressu.

V zimě nás čeká také teplejší počasí, které sněhu moc nepřeje. "Dlouhodobé předpovědi jsou vždycky ošemetné, nicméně naznačují, že celá zima by měla být teplotně nadprůměrná a srážkově průměrná, což ale neznamená, že by se nevyskytly chladné epizody. Určitě se během zimy sníh bude vyskytovat," vysvětlil Dvořák.

Podle odborníků se však předpověď může ještě změnit. "Například v roce 2012 jsme ještě nevěděli jaké počasí bude na 24.12. pět dnů dopředu. Může za to tzv. předvánoční obleva, která je způsobena teplým a vlhkým prouděním do střední Evropy, přichází až se 70 % pravděpodobností," uvedla Dagmar Honsová z Meteopressu.