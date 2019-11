Tesla odtajnila futuristický pick-up, akcie firmy klesly

Americká Tesla ve čtvrtek večer představila letos již svou druhou automobilovou novinku. Oproti očekáváním se tentokrát jednalo od firmy snad o historicky největší překvapení, když vzhled očekávaného pick-upu je nečekaně futuristický. Avšak spíše z pohledu vizí z 80. let minulého století… Řada lidí dokonce spekuluje, že představený vůz je jen dalším vtipem Elona Muska. Šéf automobilky se každopádně netajil tím, že představení pick-upu nazývaného Cybertruck se uskutečnilo v této době, do které (do roku 2019) byl situován děj jeho oblíbeného cyberpunkového filmu Blade Runner.

Představený Cybertruck se k prvním zákazníkům má dostat někdy později v roce 2021. Již nyní však mohou zájemci učinit nezávaznou objednávku při složení vratné spíše symbolické zálohy 100 USD. Cena vozu začíná na 39 900 USD. Jedná se o verzi s jedním motorem, resp. náhonem na zadní kola. Dojezd tohoto vozu, který zvládne zrychlit z 0 na 100 km/h do 6,5 vteřin, má dle normy EPA přesahovat 250 mil, tedy 400 km. Bezkonkurenční má být v dané kategorii nosnost korby téměř 1,6 tuny. Cybertruck navíc bude moci táhnout 3,4 tunový vlek, resp. u nejvyšší verze dokonce téměř 6,4 tunový.

Extrémní má být pevnost vozu, když Tesla uvádí téměř „neproniknutelný exoskeleton“. Pevnost hladkého monochromatického povrchu, díky 30 násobně za studena válcované oceli, demonstrovala údery velkým kladivem. Povrch zůstal nedotknutý. Neprůstřelné mají být i okna, nicméně při demonstraci došlo při hodu kovové koule na Cybertruck k jejich značnému poškození. Při podobném pokusu jen na samostatnou volnou tabuli daného skla k poškození přitom nedošlo. Kromě neprůstřelnosti vozu má být posádka vlastně chráněna díky přetlakové kabině, obdobně tedy jako je tomu v dopravních letadlech. Používat by se díky tomu Cybertruck mohl jako obojživelné vozidlo.

Uvnitř Cybertrucku je k dispozici šest sedadel s úložným prostorem pod sedadly druhé řady. Interiéru samozřejmě u Tesly tradičně dominuje dotykový 17“ displej a volant spíše z pilotní kabiny. Posádka bude mít díky konvertoru k dispozici zásuvku na 110V, resp. 230 V. Doplnit lze, že vnější uzamykatelné úložiště skýtá prostor 100 kubických stop, resp. tedy přes 2,8 m3. Jak naznačují navíc zveřejněné fotografie, Cybertruck má být využitelný pro různorodé potřeby zákazníků.

České ceny neznámé

Domácí zastoupení Tesly, o kterém jsme před nedávnem informovali, zatím cenu samotného vozu nezveřejnilo. Pouze volitelnou cenu za autopilota (pro budoucí autonomní řízení) za 171 tisíc Kč, který v USA přijde na 7 tis. USD. Cena „středního“ Cybertrucku s duálním motorem a tedy náhonem na všechna kola má každopádně v USA začínat na 49 900 USD. Tato varianta již zrychluje za 4,5 vteřiny a dojezdová vzdálenost má činit přes 300 mil.

Prémiová verze, která však má být k dispozici až o další rok později, může zrychlením na 100 km/h za pouhých 2,9 vteřiny konkurovat nejrychlejším vozům. Dojezd přes 500 mil. tedy 800 km naznačuje další pokrok u baterií elektromobilů Tesly. Nutno dodat, že již dříve představený sporťák Roadster od Tesly má mít dojezd 1000 km. Každopádně zmiňovaná prémiová verze s označením TRI MOTOR AWD, která dokáže dosáhnout rychlosti maximálně 130 mil/h (přes 200 km/h), začíná s cenovkou 69 900 USD (v přepočtu přes 1,6 mil. Kč).

Dále upřesnit konfiguraci požadované varianty Cybertrucku budou moci zájemci až v roce 2021, kdy se bude blížit zahájení samotné produkce.

Akcie Tesla výrazně oslabily

Investoři na představenou novinku každopádně reagovali negativně. Po předchozím několikatýdenním růstu akcií Tesla (TSLA) se sice dal očekávat určitý pokles v duchu přísloví „Buy the rumor, sell the news“ (kupte fámu, prodejte zprávu), avšak prodejní přetlak byl v pátek výrazný. Zkrátka někteří investoři vzhledem ke vzhledu vozu nepředpokládají na trhu v dané kategorii jeho přílišný úspěch. Akcie Tesla (TSLA), za výrazné likvidity zobchodovaných 16,7 mil. akcií, nakonec v pátek oslabily o více než 6 % na závěrečných 333 USD. Trh tak korporaci aktuálně oceňuje na 60 mld. USD.