Airbus se inspiroval přírodou - letadla budou létat jako husy

Výrobce letadel Airbus přišel s přelomovým nápadem. Chce snížit spotřebu paliva a emise tím, že napodobí techniku letu migrujících hus. Ty létají dlouhé trasy ve formaci ve tvaru písmena V.

Divoké husy se každoročně vydávají na dalekou pouť, která představuje extrémní zátěž pro jejich organismus. Aby takto náročnou cestu zvládly, vytvořily si co nejefektivnější techniku letu. Husám pomáhá šetřit energii to, že létají v hejnu, které je uspořádané do tvaru písmene V.

Tím, že létají těsně za sebou, snižuje se jim odpor vzduchu. Tohoto poznatku chce využít i velký výrobce letadel Airbus. Stroje samozřejmě nebudou jako husy létat ve velkých uskupeních - v těsné blízkosti za sebou poletí pouze dvě.

Druhé letadlo díky tomu prvnímu nebude mít takový odpor vzduchu. Tato technika podle Airbusu představuje možnost, jak snížit spotřebu paliva a také emise oxidu uhličitého.