Denné zhrnutie: Dosiahnutie obchodnej dohody je „veľmi blízko“

Nálada na akciových trhoch sa počas dnešného dňa mierne zlepšila. Za zlepšením nálady na trhoch stáli najmä vyjadrenia amerického prezidenta Donalda Trumpa o tom, že dosiahnutie obchodnej dohody s Čínou je už „veľmi blízko“. Tento týždeň bola síce nálada na trhoch zmiešaná, no hlavný čínsky vyjednávač pozval amerických vyjednávačov do Číny, aby pokračovali v rokovaniach koncom tohto mesiaca, čo je pozitívna správa. Aj napriek schváleniu „Hongkong“ zákona v USA, ktorý podporuje protesty v čínskej metropole, prišli správy z USA, že aj v prípade, ak by nedošlo k dosiahnutiu obchodnej dohody do konca tohto roka, clá, ktoré majú vstúpiť do platnosti v decembri na dovoz tovarov z Číny sa odložia.

Britská libra zaznamenala pokles oproti hlavným menovým párom vďaka horším dátam PMI. PMI zo sektora služieb skončilo sklamaním na úrovni 48,3 bodov, pričom sa očakávala úroveň 49 bodov. PMI zo sektora služieb taktiež skončilo sklamaním na úrovni 48,6 bodov, pričom sa očakávala úroveň 50,2 bodov.

Americký akciový index US500 podporili pozitívne správy ohľadom americko-čínskej obchodnej dohody. Index testuje psychologickú hranicu 3100 bodov. Ďalší vývoj budú výrazne ovplyvňovať titulky správ ohľadom obchodnej dohody medzi USA a Čínou. Zdroj: xStation